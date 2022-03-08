地缘政治风险引避险情绪 境外投资者2月减持中国国债

由于地缘政治风险上升，引发全球范围内的避险情绪，2月份境外投资者减持中国国债的速度为三年以来最快。

据路透社报道，中国债券市场的主要存管机构中国中央国债登记结算有限责任公司(CCDC)，昨天（7日）晚上公布的数据显示，截至2月底，境外投资者持有的中国政府债券达2万4800亿元（人民币，下同，5353亿新元），较一个月前下降了1.41%，是2019年2月中国债市出现调整以来的最大百分比降幅，也是去年3月以来的首次下降。

中国政策性银行发行的准主权债券的持有量，通常是中国银行间债券市场上流动性最好的交易工具，该持有量比上个月下降了2.66%，达到1.05万亿元的七个月低点，这是自2018年10月人民币下挫至10年低点以来的最大幅度下跌。

相比之下，2月份人民币兑美元汇率创下5月以来的最佳月份，同时兑境外货币也攀升至六年半的高点。

法国外贸银行（Natixis）驻香港经济学家吴卓殷（Gary Ng）分析称，鉴于人民币的稳定性和中国作为乌克兰危机中庇护所的地位上升，境外持有中国国债量的下跌“相当令人惊讶”。

他补充道，无法出售俄罗斯资产的基金可能会让投资者转向包括中国在内的其他新兴市场的资产作为流动性来源，但全球范围内投资者的避险情绪似乎是决定性因素。

澳新银行(ANZ)的分析师上周分析称，与全球大部分金融体系隔绝的俄罗斯实体有可能尝试变现其资产以履行其他支付义务。澳新银行估计，俄罗斯中央银行和主权财富基金可能持有价值1400亿美元的中国债券，占外国持有量的近四分之一。

不过，吴卓殷说，很难断定俄罗斯投资者是否在3月份出售了中国债券。CCDC并没有按国家划分离岸持有量。