港媒：港澳办新任副主任王灵桂亮相两会

香港媒体报道，中国社会科学院副院长王灵桂已出任国务院港澳事务办公室副主任，连续两天以新职在北京的全国两会公开亮相。

据《星岛日报》报道，月前已传出王灵桂担任港澳办副主任，但官方至今尚未正式公布任命，不过，王灵桂已连续两日以新职在全国两会公开亮相，陪同国务院副总理韩正会见港区政协委员、人大代表。

报道称，韩正昨天在港澳办主任夏宝龙陪同下参加香港代表团审议。央视新闻联播画面显示，王灵桂现身会场，与港区代表马豪辉、林顺潮、姚祖辉并排而坐。

据悉，王灵桂前天也陪同韩正参加港澳地区全国政协委员联组会，不过他坐在第二排，且参加者有一百多人，很多与会的港区政协委员并不知道他在场。

据报道，按照惯例，韩正参加涉港活动，港澳办常务副主任张晓明、中联办主任骆惠宁都会陪同，但这次因香港疫情严峻，两人都在深港统筹协调援港抗疫工作，因此缺席。

现年54岁的王灵桂曾任中国社科院信息情报院院长，研究领域包括全球战略、反恐、新疆问题、伊斯兰教、中东问题、港澳问题等。

中国全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，熟悉国际政治的学者空降港澳办，有助中央驾驭香港复杂多变的形势，维护国家安全。

也有分析注意到王灵桂的研究涉及新疆、反恐、去极端化，认为香港实施《国家安全法》之后虽然由乱及治，但中央仍严防出现暴恐苗头。

港澳办目前由全国政协副主席夏宝龙兼任主任，副主任包括张晓明、骆惠宁、傅自应、宋哲、黄柳权、邓中华。宋哲今年4月将满62岁，暂时不清楚他是否退休。