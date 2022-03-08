俄乌战事令台币波动率跳升

台湾金融市场继上日股汇双杀后，周二盘初继续走跌，台币波动率增大。国际油价持续飙涨所造成全球经济复苏疑虑加深，台湾也难置身事外。

据彭博社报道，台北时间上午11时22分，台币兑美元较上日收盘下跌0.29%至28.331元台币，创下去年4月以来盘中新低。各天期美元兑台币的隐含波动率持续冲高，包括一年期扬升至2017年来盘中新高。

彭博行业研究亚洲首席外汇利率策略师赵志轩周二在采访中指出，波动率齐飙主要是因为俄乌战争的不确定性不知何时才会消退。他预估，美元兑台币即期可能暂时在28.0至28.5区间内盘整，28元整数有颇强的支撑。

台股指数周二早盘下跌2%至逾四个月低点。周一大盘收挫3.2%，创去年5月来最大单日跌幅，且跌破年线。据台湾证交所数据，周一外资卖超约823亿元台币，为彭博数据有纪录以来单日卖超规模的第二高。

俄乌会谈未取得明显成果，俄罗斯威胁将切断对欧洲的天然气供应，隔夜布伦特原油收于10年高点，加剧全球滞涨担忧。美元与美国国债收益率齐升，资金加速撤离新兴市场。自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，台币累计已重贬逾1.5%。这段期间台币在主要亚币里表现居中后段，跌幅最重的为韩元与印度卢比，均暴跌逾3%。

台北外汇周一成交量创2009年4月以来单日最大。在外资大举汇出之际，据交易员周一称，部分大型出口商当日增加卖出美元，因为获得台湾央行允许临时提高日内的美元卖汇额度。上述交易员因未被授权对外发言而不愿具名。