港青衣方舱医院入住率已近八成

香港青衣方舱医院内近970个房间已由隔离人士入住，占可用房间接近八成。

据星岛日报报道，香港保安局发言人称，自推出专线供确诊者直接联络消防处安排入住社区隔离设施的新服务后，反应良好，收到众多申请。截至今天（8日）凌晨，青衣社区隔离设施(青衣方舱医院)内近970个房间已由隔离人士入住，占可用房间接近八成，并陆续有患者获安排入住。

发言人称，保安局会不断优化服务，包括以小区及人性化管理，主动与入住人士沟通，因应他们的意见及需求，尽力提供适切服务；考虑到患者身体情况，提供合适食物。食物供应商每日提供四款含有蔬菜和肉类的膳食，更有清真及素食款式以供选择，并送上水果；以及在洗手间内添置消毒洗手液，外判清洁公司会加强消毒及清洁，确保洗手间及淋浴间环境更加卫生。

此外，由于得到社会各界包括社区人士、电讯公司和媒体等的支持及捐赠，可为入住人士每天提供免费报纸，正安排提供其他书刊杂志；为接受隔离家庭的小童提供玩具；让隔离人士免费浏览不同网上娱乐平台；以及透过电讯公司加设5G网络覆盖，如有需要赠送免费本地数据。

发言人强调，安排无症状或症状轻微的冠病确诊者入住隔离设施，可尽快切断传播链，防止病毒在社区传播。