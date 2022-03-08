镍价涨幅空前 中国建行子公司未能按时追加保证金

知情人士透露，镍价创下空前涨幅之际，伦敦金属交易所(LME)给予中国建设银行一家子公司更多时间，以补足周一未能按时追加的数亿美元保证金。伦敦金属交易所给予延期，意味着这家名为CCBI Global Markets的子公司未正式违约。

据彭博社报道，知情人士说，未按时追加保证金并不一定意味着母公司存在任何问题。这更可能是因为该子公司的某位金属行业客户未能向其支付保证金。

而这可能导致了CCBI Global Markets在亚洲交易日结束后未能安排支付异常大额的追加保证金。

周一镍价一度飙升90%，触及每吨55000美元（75020.27新元）的纪录高位，创下大宗商品市场最剧烈的单日涨幅之一。交易员担心最大精炼镍出口国俄罗斯可能会出现供应中断风险。

经纪公司和交易员说，持有空头头寸的市场参与者因无法达到追缴保证金要求而被强制平仓。在中国的大宗商品圈子被称为“大佬”的项光达，通过麾下全球最大镍生产商青山控股持有大量LME空头头寸。

清算所要求经纪公司每日存入现金或“保证金”，以覆盖客户头寸的潜在亏损。如果市场走势不利于这些头寸，清算所会就发出追加保证金通知。

镍价暴涨后，LME表示将允许交易员延迟履行所有主要合约的交割义务，这一规则调整适用于铝、铝合金、钴、铅、镍、锡和锌等所有主要金属。

意味着自周一起，在LME持有空仓的交易员可通过支付有上限的费用延迟交割金属，而持有到期多仓的交易员就不确定是否会收到相应的金属。

此外，LME还将限制明日/次日(tom—next)价差的现货溢价。LME首席执行官Matthew Chamberlain称，交易所还在考虑采取措施确保库存不会耗尽，包括有时可阻止交易员提货。

