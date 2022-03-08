台外交部：同意台乌本质不同 但反对矮化

针对中国大陆外交部长王毅昨天（7日）称“台湾问题与乌克兰问题没有可比性”，台湾外交部今天对此表示同意，但反对王毅“矮化台湾主权”，说“台湾是中国的一部分”。

据台湾中央社报道，台湾外交部发言人欧江安在例行记者会上说，“两岸互不隶属是客观事实”，台湾未来应由2300万人民自行决定。她批评北京以军事、外交打压台湾，是破坏台海和平和国际秩序的根源，这也说明为何中国大陆至今仍不谴责俄罗斯对乌克兰采取的军事行动。

欧江安说，台湾具有战略关键地位，同意台湾与乌克兰本质完全不同，台湾会持续与友好的民主国家一起努力，捍卫自由民主的生活价值，抵抗专制威权的扩张。

俄乌之战主导了当前国际新闻话题，“今日乌克兰、明日台湾”的联想与议论也此起彼伏。王毅昨天在中国全国两会（人大与政协年会）外长记者会上说，台湾问题与乌克兰问题没有任何可比性，“最根本的不同在于，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题完全是中国的内政，乌克兰问题则是俄罗斯和乌克兰两个国家之间的争端。”

另据台湾《联合报》报道，针对俄罗斯周一将台湾列入“不友善国家和地区”名单中，欧江安说，在经贸和能源方面，台湾对俄罗斯依存度不高，对台湾经贸影响有限；另外，目前台湾驻俄罗斯代表处运作正常，双方在交往与互动上，对等是一个重要考量。