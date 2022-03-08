被俄列不友善名单 台称经贸影响有限

俄罗斯周一将台湾列入不友善国家和地区名单，台湾外交部称，台湾在经贸及能源方面对俄依存度不高，影响有限，台湾驻俄代表处也运作正常。

俄罗斯塔斯社报道，俄罗斯联邦政府7日批准不友好国家和地区名单，均为在俄对乌克兰展开特别军事行动后，对俄实施制裁或加入制裁的国家和地区。根据这一法令，俄罗斯企业与不友好国家和地区企业交易时均须俄联邦政府批准，且一律以俄罗斯货币卢布进行交易。

综合台湾联合新闻网及中央社报道，台湾外交部发言人欧江安今天（8日）在例行记者会上说，俄罗斯这项措施主要是为保障俄罗斯在国际制裁下仍可维持金融秩序稳定。

欧江安说，俄罗斯并非台湾工业物资主要进口国，且台湾石油或天然气采购来源多元，并未仰赖俄罗斯，在经贸跟能源方面，台湾对俄罗斯的依存度不高。

她也说，相关单位会持续评估相关情势及相关全球经贸局势的变化，加强整体因应，确保重要物资供给顺利，供应链平顺，物价与金融市场稳定。

欧江安还说，目前台湾驻俄罗斯代表处运作正常，俄罗斯也有驻台机构，双方在交往与互动上，对等是重要考量。

台湾外交部长吴钊燮今天回应立委质询时也说，在对等情形下，外交部会仔细观察俄罗斯是否对台湾驻莫斯科代表处有任何动作，但目前驻处工作未受影响，都还能进行撤侨工作。