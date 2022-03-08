林郑：女性是确保一国两制的坚实力量

今天（8日）是三八国际妇女节，香港特首林郑月娥今天说，今年将迎来香港特区成立25周年的重要里程碑，回顾过去，女性一直是确保“一国两制”在香港行稳致远的坚实力量。

据香港《星岛日报》报道，林郑月娥今天在2022年国际妇女节庆祝短片中透过影像致辞说，这一届港府致力确保妇女能公平获得社会上的资源和机会，同时推动妇女积极参与社会事务，过去已相继落实的政策措施包括将法定产假增至14星期，以及修例保障喂哺母乳的妇女免受歧视等。

她称，香港的女性人类发展指数在全球排名第四，在亚洲排名第一，显示政府多年来推动妇女发展的工作获得国际肯定。

林郑续称，女性一直是确保“一国两制”在香港行稳致远的坚实力量，在不同岗位竭尽所能促进香港发展，是功不可没的“建设者”。其中港府在2020年委任首位女性出任渠务署署长，更在去年10月迎来首位女海关关长。而在私人市场，2020年已有接近37%的经理及行政级人员由女性担任，创下历史新高。

林郑也形容香港女性为疫情期间的“守护者”，许多医护、前线和幕后抗疫人员、义工等都是女性，她们不仅守护广大市民的身体健康，也同时担当照顾家中长幼的中流砥柱。林郑对她们致以谢意和充分肯定。

劳工及福利局局长罗致光也有拍片致辞，他提到现今的香港社会仍然主要依赖女性担当家中长幼的照顾者角色，特区政府会增强对照顾者的支援，减轻妇女的家庭负担和压力，创造有利于她们发挥所长的环境，让她们可以在事业与家庭之间取得平衡。