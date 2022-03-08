牛津大学研究：冠病轻症也会造成大脑损伤

科学家的一项研究发现，感染冠病后即使症状轻微，人的大脑和思维能力也会受损。

据彭博社报道，研究人员发现，患者感染冠病数月后出现了大脑损伤，影响到与嗅觉相关的区域，并且脑萎缩的程度相当于正常大脑老化十年。周一发表在《自然》杂志上的这篇研究报告称，这些变化与认知能力的下降有关。

牛津大学维康综合神经影像中心（Wellcome Centre for Integrative Neuroimaging）的上述发现表明，病毒对大脑中枢神经系统有着惊人的影响。

美国国家神经疾病和中风研究所(U.S. National Institute of Neurological Disorders and Stroke)的临床主任纳特（Avindra Nath）说：“这是一项非常新的研究，有确凿数据支撑。”他没有参与这项研究，但表示“研究结果非常有趣，对全体人口有着重要意义。”

外界广泛认为，冠病病毒是一种攻击肺部的呼吸道病原体。但忽视了它在急性期可能引发诸多神经系统并发症：包括意识错乱、脑卒中和神经肌障碍。其他症状还包括注意力不集中、头痛、感觉障碍、抑郁，甚至是精神错乱。相关症状可能会持续长达数月。

为了研究患者大脑发生的变化，神经学家杜奥（Gwenaelle Douaud）和他的同事调阅了全球最大磁共振成像数据库U.K. Biobank的数据。他们取得了785名志愿者在疫情爆发前的脑部影像。

平均间隔38个月后，这些志愿者再次进行了脑部扫描，那时有401人曾冠病检测呈阳性。未感染过的志愿者作为对照组，与年龄、性别以及许多风险因素（血压、肥胖、吸烟、社会经济地位、糖尿病）相近的患者组进行比对。这项研究的参与者年龄在51至81岁之间，大多是白人。

杜奥在接受采访时说：“我们相当惊讶地发现，感染者的大脑变化有明显不同。”不过，这种影响是会一直存在，还是会随着神经系统的修复部分逆转，还需要进一步的研究。她说：“大脑是可塑的，可以自我修复。”