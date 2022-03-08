人大代表：香港应加强重症救治 大胆使用中药

香港第五波疫情严峻。正在参加全国两会的全国人大代表、中国工程院院士张伯礼3月8日在接受记者采访时说，当前应对香港本轮疫情的重点应放在严格隔离管控与重症患者集中救治。他建议，要大胆地使用中医药应对此次疫情。

据香港中通社报道，张伯礼说：“目前香港每天新增的死亡病例数还是比较多，其中不少死亡患者是安老院的老年人，对这些地方的患者要格外关注，当务之急是要控制住疫情整体蔓延态势，尽快降低死亡率。”

张伯礼说，根据以往的经验，对于老年患者而言，即使刚感染时症状并不太重，也要做到“先症而治，截断病势”，对香港本轮疫情中有基础病的高龄患者，一定要送到医院密切观测、积极救治，避免其病势转重。

为尽快控制住香港此轮疫情，张伯礼建议首先要做好患者的严格隔离工作，“严格隔离管控是非常重要的，这也是建立方舱医院的意义所在。轻型患者要自觉隔离，特别是要与家属分开。没有隔离条件的轻型、普通型患者一定要到方舱医院接受初步治疗，至少能够做到与家人和社区隔离开、避免传染给他人。”

他认为，对于重症患者一定要集中救治。“集中患者、集中医生、集中资源、集中救治，这样可以降低患者的死亡率，这是我们两年多来抗击疫情过程中总结出的有效经验。”

作为天津中医药大学名誉校长和中国中医科学院名誉院长，他还建议大胆地使用中医药应对此次疫情。他说，在近两年各地的疫情防控过程中，中医药都发挥了重要作用。“中药在改善患者病情症状，控制转重率、降低死亡率、防止后遗症等方面都显示出一定的优势。中药早期介入、全程参与，能够对预防、治疗和康复起到很好的效果。”

张伯礼表示，过去一年中，国家中医药管理局组织专家对中医药行业的抗疫经验、中药的确切疗效等进行了总结梳理。

他说：“中医药疗效有较多循证证据，并逐步被世界认可。我们还针对中药的作用机制开展了多项研究，目前的研究成果显示，中药是通过多种药效组分作用在多个靶点上对冠病进行综合治疗，主要的作用是免疫调节，抑制免疫炎症过度活化、抑制炎症风暴的出现，同时还有保护脏器减轻损伤的作用。”

