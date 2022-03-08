中国正研发广谱药以应对变异冠病病毒

中国科技部长王志刚今天（8日）透露，中国正积极研发冠病广谱药，以应对不断变异的冠病病毒。

据中国新闻网报道，王志刚今天在全国两会后举办的第二场“部长通道”采访活动上说，中国始终坚持五大方向开展科研攻关，包括疫苗、药物、检测、动物模型和科学溯源。面对德尔塔、奥密克戎等不断变异的冠病病毒，中国正积极研发广谱药来应对。

王志刚介绍，疫苗研发方面，中国目前有三种灭活疫苗，一个腺病毒载体疫苗和重组蛋白疫苗已符合条件上市。信使核糖核酸（mRNA）和脱氧核糖核酸（DNA）疫苗两条技术路线也有进展，DNA和mRNA两种疫苗均已进入三期临床试验。

药物研发方面，王志刚介绍，一个中和抗体药已附条件上市，另有三个小分子药，也就是口服药已进入三期临床，还有一些综合的抗体药、小分子药、中药都在积极地研发。另外，目前鼻喷式、吸入式疫苗研究已取得了很好的进展。

检测方面，他说，中国目前最快可在30分钟内完成样本检测，一个集成检测系统一天可以检测20万份样本，检测能力大大提高。

王志刚也补充道，在动态清零政策下，中国防护太好，病例太少，因此中国药物研发相对较慢，有许多实验都是在国外进行。

所谓“广谱药”，即能针对多种微生物、致病因子或疾病有效的药物。