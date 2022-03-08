港今增2万8475起病例 议员组织行动为年长者接种疫苗

香港今天通报2万8475起冠病确诊病例，另有160起死亡病例。香港立法会议员组织支援行动到安老院舍为年长者接种疫苗，以减缓医护压力。

据香港《星岛日报》报道，香港卫生署卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣，和医院管理局总行政经理（病人安全及风险管理）何婉霞今天下午通报以上数据。

欧家荣说，今天通报的确诊病例中，有九起是境外输入病例，其余2万8466起是本土确诊病例。另外，快测申报平台由昨晚傍晚6时至晚上11时59分共收到1万7236起通报，其中2521属重复通报，另外1万4715起为有效通报，属新个案。

欧家荣透露，今天再有23所院舍通报新病例，包括15所安老院舍和八所残疾院舍，共通报278起病例，其中234起是院友，44起是员工。

他续称，第五波疫情共累计690所院舍出现确诊病例，全港约86.9%安老院舍受到波及，其中又超过69%的院舍通报超过10起病例，共涉及1万6000名院友和4480名员工；另外，约230所院舍出现确诊病例，全港约68.7%残疾院舍受到波及，其中又有66%院舍通报超过10起病例，共涉及4800名院友和1710名员工。

同时，共431所院舍出现死亡个案，1222起来自安老院舍，两起来自残疾院舍。

根据何婉霞今天下午通报的死亡病例数据显示，昨天再有160名冠病患者离世，年龄介于4岁至105岁。且欧家荣透露，昨天有四名病人未送院就已离世。

另外，香港立法会议员吴杰庄表示，其办事处早于两周前已注意到长者接种及地区护老院舍的需要，即时负起担当领导及统筹角色，联系多个界别组织及人士，集合物资、车队等资源，统筹人手工作，组织连串“抗疫支援行动”到安老院舍为长者打针，希望减轻医护压力。

目前外展医护团队已分别于本月4日、5日，以及计划将于今日、明日及本月19日，先后到四间安老院舍及心光盲人学校为超过100名住院院友，进行接种疫苗评估及接种工作。