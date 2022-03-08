习近平同法德领导人举行视频峰会

中国国家主席习近平今天（8日）下午在北京同法国总统马克龙、德国总理朔尔茨举行视频峰会时，强调法德与中国共同支持俄乌和谈，克服困难谈下去，谈出结果、谈出和平。习近平还说，中方支持法德两国从欧洲自身利益出发，为欧洲持久安全着想，坚持战略自主，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架。

根据央视新闻报道，习近平强调，当前乌克兰局势令人担忧，中方对欧洲大陆重燃战火深感痛惜。中方主张，各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。当务之急是避免紧张局势升级，甚至失控。习近平说，中方赞赏法德为斡旋乌克兰局势所作努力，愿同法方、德方和欧方保持沟通和协调，根据当事各方需要，同国际社会一道发挥积极作用。

习近平呼吁，保持最大限度克制，防止出现大规模人道主义危机。他说，中方提出了关于乌克兰人道主义局势的六点倡议，愿向乌克兰进一步提供人道主义物资援助。他还说，要一起努力减少危机造成的负面影响。有关制裁对全球金融、能源、交通、供应链稳定都会造成冲击，拖累疫情下负重前行的世界经济，对各方都不利。要积极倡导共同、综合、合作、可持续的安全观。

习近平指出，当今世界百年变局和世纪疫情交织，带来很多全球性挑战，需要全球性合作。中欧在谋和平、求发展、促合作方面有很多共同语言。要拿出担当，为动荡变化的世界注入更多稳定性和确定性。双方要加强对话，坚持合作，推动中欧关系行稳致远。中国的发展将为中欧合作带来更大空间。双方要继续本着互利共赢原则，持续深化绿色、数字伙伴关系和各领域务实合作。双方要继续坚持多边主义，推进重大全球性议程。

报道说，马克龙、朔尔茨介绍了对当前乌克兰局势的看法和立场，表示欧洲正面临二战以来最严重危机，法德支持通过谈判解决问题，给和平一个机会。感谢中方提出人道主义局势倡议，愿同中方加强沟通协调，劝和促谈，避免局势进一步升级，产生更严重人道主义危机。

马克龙、朔尔茨表示，当今世界面临诸多挑战，单打独斗，只会使形势恶化。欧方重视中国在世界事务中发挥的重要和积极作用，愿同中方紧密合作，共同努力解决气候变化、公共卫生等重大全球性挑战。欧方愿同中方一道，办好欧中领导人会晤，推动法中、德中以及欧中关系不断向前发展。

双方还就伊朗核问题交换了意见。