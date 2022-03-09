消息：镍价暴涨致中国大亨亏损数十亿美元

知情人士透露，在镍价本周史无前例暴涨之后，建立大量镍期货空头头寸的中国大亨项光达面临着数十亿美元的逐日盯市损失。

据彭博社报道，知情人士说，在中国的大宗商品圈子被称为“大佬”、掌控着全球最大镍生产商青山控股的项光达已经平掉该公司的部分空头头寸，并正在考虑是否完全退出押注。在交易被暂停之前，镍价周二（3月8日）飙升至每吨10万美元以上（逾13.65万新元）的纪录高位，部分原因是青山控股及其经纪商的活动。

知情人士称，虽然项光达的确切亏损规模尚不清楚，但青山在伦敦金属交易所（LME）的镍空头头寸在10万吨左右。另有知情人士称，考虑到通过中介机构获得的头寸，实际规模可能还要更大。这意味着，在镍价周一飙升至最高点的时候，该公司单日亏损远超20亿美元。

这还不包括他自去年年底开始通过非上市的青山控股建立空头头寸以来的其他损失。

项光达3月8日在回应中国媒体第一财经时说：“老外的确有些动作，正在积极协调。今天接到很多电话，国家有关部门和领导对青山都很支持。” 项光达也称，青山是家优秀的中国企业，仓位和经营都没有问题。

据东方财富网报道，总部位于浙江温州的青山控股极其低调，其不锈钢产能总计900万吨，主要布局在福建、浙江和广东，另外还有三分之一的产能位于印尼。公司在印尼建有青山工业园区，并拥有当地丰富的镍资源。据中信建投统计，2020年青山集团拥有全球18%的镍市场份额。

在镍价创出大宗商品市场历史罕见的暴涨之后，LME周二早间暂停了镍市交易。因担心俄罗斯供应中断，镍价已经连涨数周。俄罗斯是最大的精炼镍出口国。本周的上涨变成了融涨，价格在略超过24小时的时间里一度暴涨250%，达到每吨10万1365的历史最高水平。

而空头头寸持有者（包括青山及其经纪商）急于平仓，助长了价格涨势。知情人士透露，青山一直难以向其经纪商支付追加保证金，近几天来支付这些款项的压力越来越大。

周一，青山的一个经纪商（某国有中资银行的子公司）未能按时追加数亿美元的镍头寸保证金。LME没有算其违约，反而给了宽限期。一位知情人士周二称，这些款项现已补足。

LME周二说，暂停交易之前发生在亚洲时段的所有交易（价格在这期间从每吨5万美元左右涨至10万美元以上）将被取消。即使按照周一收盘价4万8063美元计算，青山的逐日盯市损失也是十亿美元数量级。