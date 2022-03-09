转移支付创纪录 中国地方政府对中央财政依赖加深

中国经济增长放缓、房地产市场深陷困境及箭在弦上的2.5万亿（人民币，下同，5401亿新元）大规模退减税政策，将使地方政府收入面临严峻的减收压力。在中国财政部提交全国人大的预算报告中，2022年中央安排对地方转移支付的总规模同比大增18%，达到创纪录的近9.8万亿元。

据彭博社报道，彭博汇总数据还显示，今年还将有创纪录的近2.8万亿地方政府债券到期。

2022年中国中央政府安排对地方转移支付的总规模同比大增18%，达到近9.8万亿元，相比报告预计的地方政府一般公共预算本级收入，仅低了1.7万亿元。报告对此解释为“支持基层落实助企纾困政策和保基本民生、保工资、保运转。”

澳新银行中国高级策略师邢兆鹏在两会开幕前说：“地方政府今年面临的困难是前所未有的。”转移支付今年还要显著增长，因为部分困难地区连公务员和教师的工资现在都是很成问题的。

彭博汇总财政部数据显示，2015年到2022年，一般公共预算中，中央财政对地方的转移支付规模连年上涨，累计增幅逾七成；中央转移支付资金和地方政府一般公共预算收入之比从约66%提高至85%。

此外，中央近两年加快资金下达速度，2022年乡村振兴补助资金较往年提前下达；中央对地方资源枯竭城市转移支付也较往年提前。

对中央而言，这也有不得不为之的意味。如果地方财力不济，加码基建投资、大规模减税降费等刺激经济的财政举措将很难落地，且部分地方若基本民生难以保障，还可能影响社会稳定。对于财力已经不济的地区，如果进一步大开举债大门，无异于饮鸩止渴埋下未来债务危机的种子。

中国财政学会绩效管理研究专委会副主任委员张依群说，当前形势下，中央不得不增加转移支付以纾困地方，不过在中央财政收入增速下降的情况下，必须做到不该花的钱不要花，大力压缩办公费用等三公经费，降低行政成本。