据报港公立学校征教职员后勤支援全民检测

香港全民检测如箭在弦，当地教育局拟征用数以百计的学校校舍，准备作为检测中心。据悉，受雇于公立学校的教职员，不论是否为公务员，均会被征召参与抗疫工作，主要在征用为检测中心的校舍内，协助处理后勤工作，无须全日当值，工作按暑期当值形式处理。消息指，全港公立学校今午（3月9日）将召开校内会议，交代落实细节；有教师期望，当局给予弹性安排，让因健康等理由，不宜参与者可以“免役”。

根据《星岛日报》报道，香港政府日前提出，不论工种和职责，全体政府雇员皆须随时候命，并应部门征召参与抗疫工作。据了解，即将开展的“全民检测”将征用公立学校教职员人手，协助为期九日的检测工作，教育局料今日公布详情，而全港64所公立学校，包括34所小学及30所中学，最快今午召开校内教职员会议，商讨落实安排细节。消息指，凡属“政府雇员”均属此次征召之列，包括按公务员合约聘任的公立学校教师，以及非公务员合约聘任的教学助理、行政文员等职员。

据了解，被征召的公立学校教职员，将安排于改作检测中心的公校校舍，担任后勤工作，例如处理物流资源调配、疏导人群和派发口罩等，以原校当值为主，少部分被安排到其他学校当值，其中包括所属校舍未被征用的公立学校教职员。消息指，参与的公立学校教职员，将按暑期返校当值工作处理，料分为早晚两班，相信每人当值日数有限。

据悉，公立学校内部对征召有不同意见，有校长认同做法有助尽快控制疫情，让文凭试顺利开考。不过，有不愿具名的教师受访时称，听闻每校须征召50人，不确定属自愿还是强制，他对前线也有忧虑，“始终有一定染疫风险，万一中招，怕会连累家人。”他期望当局除支援充足的防护装备外，也可体恤部分因健康原因，例如患有长期病患和怀孕的教职员，可获弹性豁免参与征召。

另外，该教授也关注被征召后，假期减少、未能于“暑假”休息的情况。“虽然属于公务员，但公立学校教师并没有VL（Vacation Leave，休假），平时的暑假其实是我们的大假。若被征召，这些日子如何计算，值得商榷”。据悉当局今早将与公立学校教师工会等代表会面，简介征召抗疫的安排，工会已收集前线意见，届时向当局反映。