美中情局长：俄乌冲突未削弱大陆解决台湾问题决心

美国中央情报局(CIA)局长伯恩斯周二说，中国大陆似乎对俄罗斯入侵乌克兰以来所面临的困难感到不安，但中国大陆领导人在台湾问题上的决心不应被低估。

据路透社报道，伯恩斯在出席众议院情报委员会关于全球威胁的年度听证会时被问及，考虑到俄罗斯在入侵乌克兰后遭受的经济损失，他是否认为美国与中国大陆在台湾问题上有更“富有成效”的对话空间。他说他不这样认为。

他说：“我只能说，从分析的角度来看，我不会低估习主席和中国（大陆）领导人在台湾问题上的决心。”

他补充说：“我确实认为……他们在某种程度上对过去12天在乌克兰看到的情况感到惊讶和不安，从西方反应的力度到乌克兰人的激烈反抗。”

伯恩斯说，他相信这对“中国（大陆）在台湾问题上的算盘产生了影响，我们显然将继续认真关注。”

伯恩斯说，相信中国大陆没有预料到俄罗斯会遇到困难，也对中国大陆与俄罗斯总统普京的密切关系可能造成的“声誉损害”以及入侵乌克兰的经济后果感到不安。

美国国家情报总监海恩斯(Avril Haines)在听证会上说，中国大陆和俄罗斯在经济、政治和安全问题上的合作越来越紧密，但两国之间的结盟是有限度的。她说，目前还不清楚乌克兰战争将如何影响两国关系。

海恩斯说:“看起来他们(中国大陆)似乎正在为没有批评俄罗斯而付出代价，这可能会影响未来关系的走势。”

美国国防情报局(Defense Intelligence Agency)局长贝里尔（Scott Berrier）在听证会上被问及中国大陆是否会因为俄罗斯行动而对试图夺回台湾更有胆量时表示，台湾和乌克兰是“完全不同的两件事”。

他说：“我还认为，我们在太平洋的威慑姿态让一切都非常不同。我们确实知道(中国大陆)正在非常、非常仔细地关注这件事以及事态的发展。”