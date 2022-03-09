中兴净利增约六成 三大业务营收均增长

中国电信设备制造商中兴通讯周二发布年报，2021年实现净利润68.1亿元（人民币，下同，14.70亿新元），同比增长59.9%；实现营收1,145.2亿元，同比12.9%。报告期内公司三大业务营业收入均实现同比增长。

据路透社报道，从业务分部看，运营商网络营业收入同比增长2.3%，主要是由于5G无线、服务器等产品营业收入增长；政企业务营业收入同比增长16%；消费者业务营业收入同比增近六成，主要是由于手机、家庭信息终端等产品营业收入同比增长。

按市场划分，2021年国内市场实现营业收入780.7亿元，同比增长14.7%；国际市场实现营业收入364.5亿元，同比增长9.1%。

中兴通讯介绍，今年将在芯片、算法和网络架构等核心技术方面加大投入，并加速发力IT业务、数字能源业务、智慧家庭，推动成为公司业绩增长的新引擎。

此外，公司2021年度利润分配预案为向全体股东每10股派发3元现金（含税）。

中兴通讯A股周二收挫约1.9%，港股收跌逾4%；包括A、港股今年以来均已累跌逾两成。

中兴通讯将于3月14日回到美国联邦法院，面对一项新的指控，即它可能违反了缓刑规定，后者与中兴2017年因非法向伊朗输送美国技术而认罪相关。根据3月4日提交给德克萨斯州联邦法院的一份文件，可能的违规行为与涉嫌共谋进行签证欺诈有关。

去年11月，美国总统拜登签署了一项法案，阻止华为和中兴通讯等被视为安全威胁的公司获得美国监管机构颁发的新设备许可证。