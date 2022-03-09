据报港府设每日疫情记者会由林郑亲自主持

香港第五波疫情仍然严峻，社会出现各种传闻，也有市民反映政府信息混乱。有消息指，香港政府将设每日记者会，并由特首林郑月娥亲自主持。

综合香港01新闻和《星岛日报》报道，目前香港卫生署卫生防护中心下午会举行记者会，向市民讲解疫情和个案。消息指，政府最快今日（9日）起设每日疫情记者会，向市民交代政府措施。

据了解，每日疫情记者会将由林郑亲自主持，并会联同不同官员讲解相关政策。

疫情个案方面，卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣表示，确诊个案数字并无进一步爆发上升，由约一星期前的每日五万多起，跌至三万多起，至近日的二万多起。他认为，可能是市民配合加上政府的社交距离措施，令疫情有稍微回稳，但仍要继续观察。

欧家荣表示，因市民过去一星期开始普遍用快速检测，所以推出呈报平台后，快速检测确诊都纳入监测系统，才知道社区中有多少个案，相信再观察多一至两星期，疫情走势才会较为明朗。

港大医学院团队则推算，全港累计感染人数已达184万。每日新增感染人数于上周五已达顶峰，再持续几天至一周会出现拐点，预计于下月23日首次降至1000人以下，五月中旬持续稳定在两位数。

团队也估计，此波疫情会有约5000人死亡，如果香港实施禁足七至14天，例如限制每星期只能出外一次购买生活必需品、全日禁堂食等，配合使用口服药及增加病等策略，第五波死亡数字可望减少约三成三。

不过团队报告也指，措施的效果与生效时间的长短相关，而且效果在一星期后变得不明显。另外，在第五波疫情的高峰过后，如果因为抗疫疲劳或过早放松社交距离措施至维持晚市堂食，病毒的有效繁殖率将上升五成五，疫情将会捲土重来，伴随而来的是确诊和死亡数字的上升。

团队认为，在大部分高风险人群尚未完成两针或三针疫苗接种之前，现有的社交距离措施需要维持一段时间。

