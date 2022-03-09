天津一校园配餐企业环境脏乱被罚100万人民币 问责八人

天津校园配餐服务企业欣程达营养餐配送中心被曝加工过程环境脏乱事件，天津联合调查组昨天通报处置情况称，网民反映部分属实，相关部门已吊销涉事企业营业执照和食品经营许可证，对经营者处以100万元（人民币，约20万新元）罚款并禁止其从事食品行业；八名责任人被追责问责。

根据新华社报道，有网民上周六（5日）反映为天津多所中小学提供配餐服务的企业——天津市欣程达营养餐配送中心，加工过程存在环境脏乱、餐具清洗不彻底等问题，相关视频在网上迅速流传。天津市随即成立了由天津市市场监管委等部门组成的联合调查组，连夜进驻企业开展调查。

通报公布了网络举报反映的问题线索及核查情况：一是反映临时雇佣人员未经培训进入加工环节作业、健康证查验不严的问题。经调查，问题属实。二是反映操作间地面食物残渣留存的问题。经调查，问题属实。三是反映食品餐盒清洁操作不规范的问题。经调查，问题不属实。经现场调查，企业餐具清洗全过程包括残渣清理、洗洁精浸泡、清洁冲洗、高温消毒等环节，调查组委托第三方法定检测机构对餐具进行的抽样检测，结果为合格。网络举报反映的问题线索只涉及前两个餐具清洗环节，没有完整、客观反映企业餐具洗消全过程。

通报称，依据《中华人民共和国食品安全法》等有关规定，相关部门已吊销涉事企业营业执照和食品经营许可证；对经营者赵洪海处以100万元罚款，禁止从事食品行业。对运送人员车辆超载问题，天津市公安机关已依法作出罚款、扣分等处罚。

同时，对履行监管责任不到位或履行属地监管责任不到位的八名责任人进行严肃追责问责。给予天津市市场监管委党组成员、副主任郑建军党内警告处分；给予西青区市场监管局党委书记、局长卢喜庆党内严重警告、政务记大过处分，并免去其局党委书记、局长职务；给予西青区市场监管局党委委员、副局长（分管食品安全工作）王毅党内严重警告、政务记大过处分，并免去其局党委委员、副局长职务；给予西青区大寺镇市场监管所党支部书记、所长韩建伟撤销党内职务、政务撤职处分。给予西青区政府党组成员、副区长陈力予党内警告处分；给予西青区大寺镇党委书记徐海权党内严重警告处分；给予西青区大寺镇党委副书记、镇长闫芹芹党内严重警告、政务记大过处分；给予西青区大寺镇副镇长王建培党内严重警告、政务记大过处分，并免去其副镇长职务。