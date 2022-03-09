专家：台湾何时解封已不是纯医学问题

台湾疫情趋缓，对于何时解封，医学专家认为，这已不是纯粹医学考量的问题。

据联合新闻网报道，台大儿童医院长黄立民分析，解封已不完全是纯医疗、医学的专业考量，还包括政治、经济，必须综合考量。

黄立民指出，解封后一定伴随疫情流行，这时就要观察官员的抗压能力，以及判断民众可以接受的每日确诊病例数，“民众对确诊个案人数多寡的耐受程度以及会出现何种惊吓程度，这是最难预测的。”

黄立民认为，解封后，每天确诊人数只要三位数以内，应是可以接受的程度，“但这也只有真正发生的时候，才知道民众的真实反映。”

中国医药大学附设应院感染管制中心副院长黄高彬认为，台湾染疫人数不多，群体免疫力薄弱，若未准备好就贸然解封，台湾本土疫情将如香港一样暴发。“台湾没有本钱，如果防疫不小心，可能步上香港后尘。”

黄高彬说，台湾第三剂疫苗覆盖率尚未达到8成，专家多建议指挥中心对解封应循序渐进、慢慢来，踩一下煞车，不宜贸然开放，有可能的解封时间会在7、8月左右。

阳明交通大学医管所兼任副教授洪子仁说，目前多数民众的疫苗保护力尚未降低，还具有保护力，但如果解封后，约7、8月后伴随疫苗保护力降低，社区可能有机会还会出现一波疫情，因此第三剂疫苗覆盖率一定要持续提高。

为避免解封后长者等脆弱族群受到冲击，洪子仁说，防疫务必要落实长照机构员工和长者的健康监测及施打疫苗，才能于解封后，将疫情控制在一定的范围，不至于一发不可收拾。