中国上月CPI同比涨0.9% PPI涨8.8%创八个月新低

中国居民消费价格指数（CPI）上月同比上涨0.9%，环比上涨0.6%。中国工业生产者出厂价格指数（PPI)上月同比上涨8.8%，环比上涨0.5%；中国工业生产者出厂价格指数（PPI)上月同比上涨8.8%，略高于路透调查预估中值8.7%，升幅为八个月新低，环比上涨0.5%。工业生产者购进价格同比上涨11.2%，环比上涨0.4%。

综合中国国家统计局网站和路透社报道，CPI方面，上月城市同比上涨1.0%，农村同比上涨0.5%；食品价格同比下降3.9%，非食品价格上涨2.1%；消费品价格上涨0.7%，服务价格上涨1.2%。全国居民消费价格1­­至2月平均比上年同期上涨0.9%。

食品烟酒类价格同比下降1.8%，影响CPI下降约0.54个百分点。食品中，畜肉类价格下降26.0%，影响CPI下降约1.11个百分点，其中猪肉价格下降42.5%，影响CPI下降约0.95个百分点；鲜果价格上涨6.6%，影响CPI上涨约0.13个百分点；水产品价格上涨4.9%，影响CPI上涨约0.10个百分点；蛋类价格上涨2.6%，影响CPI上涨约0.02个百分点；粮食价格上涨1.5%，影响CPI上涨约0.03个百分点。

其他七大类价格同比均上涨。其中，交通通信、教育文化娱乐、居住价格分别上涨5.5%、2.5%和1.4%，衣着、生活用品及服务、医疗保健价格均上涨0.6%，其他用品及服务价格上涨0.3%。

CPI环比方面，城市上涨0.6%，农村上涨0.6%；食品价格上涨1.4%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格上涨1.0%，服务价格持平。



食品烟酒类价格环比上涨1.2%，影响CPI上涨约0.34个百分点。食品中，鲜菜价格上涨6.0%，影响CPI上涨约0.14个百分点；水产品价格上涨4.8%，影响CPI上涨约0.09个百分点；鲜果价格上涨3.0%，影响CPI上涨约0.06个百分点；蛋类价格下降3.1%，影响CPI下降约0.02个百分点；畜肉类价格下降1.5%，影响CPI下降约0.05个百分点，其中猪肉价格下降4.6%，影响CPI下降约0.06个百分点。

其他七大类价格环比五涨一平一降。其中，交通通信、教育文化娱乐、生活用品及服务价格分别上涨1.4%、0.4%和0.2%，居住、其他用品及服务价格均上涨0.1%；医疗保健价格持平；衣着价格下降0.3%。

PPI方面，生产资料价格上涨11.4%，影响PPI总水平上涨约8.56个百分点。其中，采掘工业价格上涨33.0%，原材料工业价格上涨17.9%，加工工业价格上涨6.6%。生活资料价格上涨0.9%，影响PPI总水平上涨约0.21个百分点。其中，食品价格上涨0.5%，衣着价格上涨1.4%，一般日用品价格上涨1.5%，耐用消费品价格上涨0.7%。

工业生产者购进价格中，燃料动力类价格上涨27.6%，有色金属材料及电线类价格上涨17.5%，化工原料类价格上涨16.8%，黑色金属材料类价格上涨7.7%。



工业生产者出厂价格中，生产资料价格上涨0.7%，影响PPI总水平上涨约0.52个百分点。其中，采掘工业价格上涨1.3%，原材料工业价格上涨1.9%，加工工业价格上涨0.1%。生活资料价格上涨0.1%，影响PPI总水平上涨约0.02个百分点。其中，食品价格上涨0.2%，衣着价格下降0.1%，一般日用品价格上涨0.2%，耐用消费品价格下降0.1%。

工业生产者购进价格中，燃料动力类价格上涨1.4%，有色金属材料及电线类价格上涨1.3%，化工原料类价格上涨0.4%，黑色金属材料类价格上涨0.3%。