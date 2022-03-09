农民“断代” 中国人大代表建议培养职业农民

当前中国农村面临的传统农民断代问题，在西部欠发达的四川省万源市，几乎所有农村只剩60岁以上老年人和14岁以下未成年人。部分中国人大代表呼吁，应该加快培养新型职业农民，并且加速土地流转。

据第一财经报道，全国人大代表、南阳鼎泰高科有限公司董事长王馨介绍，随着全国城镇化率的提高，大量农村劳动力开始向城镇转移。由此产生一部分农业发达地区的农村人口结构失衡，农业从业人员日益减少、人口结构老化的问题。

全国政协委员、北京大学国家金融研究中心主任、南方科技大学代理副校长金李介绍，以中国西部欠发达的四川省万源市为例，户籍人口60万人，常驻人口40.67万人，其中非农业人口9.82万人。外出打工人口19.2万人，60岁以上老人和14岁以下小孩共计16.94万人，几乎所有农村只剩60岁以上老年人和14岁以下未成年人。

由此带来的问题，一是大量土地荒芜，二是乡村空心化。农村干部无能为力，缺少劳动力，想组织起来做点事情都非常困难。此外，农村孤老虽然吃穿问题基本得到保障，但精神文化需求无法满足。

对此，王馨提出两点建议。一是要加快培养新型职业农民。发展壮大爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民队伍, 积极鼓励并支持青壮年农民工和大学生回乡创业。

二是加速土地流转，转变农业发展模式。盘活零星分散低效的集体建设用地，提高土地集约化经营水平，提升耕地产出效益。搭建农村产权交易平台, 规范农户对土地 流转、抵押等行为, 让农村产权变成农民的本钱、资源变成农民的资本，加速新型职业农民的形成。

此外，应大力促进农民收入持续增加，着力提高种地农民的平均年收入，特别是平均年可支配收入。

结合人口老龄化问题，金李建议，可以通过“回村养老”和“发展康养产业，提供城市居民养老解决方案”的方式，做大乡村养老产业，也更好吸引部分农村年轻人回乡务工。

他认为，可以借势乡村振兴，在农村地区，特别是城市近郊，开发乡村养老银发经济圈。对去农村养老人群，国家可以提供经济激励，鼓励养老分流，减少城市公共资源负担。