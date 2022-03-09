港人避疫飞欧美 旅行社机票订购量大增

由于香港疫情严峻，再加上政府推出的防疫措施，不少港人选择飞往欧美国家“避疫”，部分旅行社机票订购量大增。

据星岛日报报道，香港有旅行社的票务生意近期增长80%，主要是市民订购机票经新加坡及韩国等地转机到欧美。

据香港入境处资料，上月初至本周一，已有7万2000名香港居民离港，特别是上月中起疫情恶化，单是2月下半月就有4万多人离港，本月头个星期更有1万9000人离港。

旅游业人士称，离港人士中，大部分是已订购机票的移民及升学人士，但最近的抢购机票潮，主要是一批临时决定离港的港人，离港原因与疫情严峻以及上月底港府推出的抗疫措施有关。

永安旅游发言人称，今年1月及2月有关购买机票的定单有所增加，以经新加坡及韩国等地转飞欧美地区为主，与去年12月相比，有关定单急升七至八成。

身兼国际航空协会审订旅行社商会主席的香港旅游业议会副主席谭光舜则指，上月起接获市民有关查询前往新加坡、转机去阿联酋、再飞英国及美国的机票有所增加，增幅约近六成，实际生意增长约四成。

对于抢购机票潮，本身经营旅行社的谭光舜直言，旅行社无利可图，因为要重新安排员工开工，暂时生意只够支付同事工资。他说，要令旅游业乃至香港经济复苏，最根本及有效方法还是尽快控制疫情。