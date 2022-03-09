台湾拟在2025年完成M60A3战车性能提升

台湾军方规划将现役M60A3战车进行部分性能更新，台湾中科院将为M60A3战车更换战车的射控、炮控及观瞄系统，此次将更新的数量为40辆，金额达到4亿4401万元（新台币，下同，2137.71万新元），预计在2025年的10月底完成。

据《自由时报》报道，台湾国防部今天（9日）公告，这项计划已正式启动，陆军司令部已与中科院签署协议。

台湾分别在1994年和1996向美国采购二手的M60A3战车，合计为460辆，并且依据美军建议，采用热影像夜视仪取代传统的星光夜视仪，这就是现役的M60A3（TTS）战车。

M60A3战车使用105公厘火炮，2016年期间，台湾军方曾规划委由中科院对M60A3战车进行性能提升，包括换装120公厘火炮、更新炮塔液压系统、弹道电脑，以及加装自动装弹系统等等，但因每辆战车改装预算达1亿元台币，因价格过高，最后不了了之。

M60A3战车目前是金门丶澎湖丶花东防区的战车部队主力，在近年的汉光演习实兵操演项目中，各防区的M60A3战车都有参与实弹射击及相关演练。

不过，M60A3战车配备的是105公厘战车炮丶车体设计及防护力明显不足及落后，有待经由战车炮的换新丶系统更新丶强化防护力等作为，来强化M60A3战车的整体战力，更新计画完成后，将可大幅延长M60A3战车的服役年限。