鼓励硕博结婚生娃？博士生：补贴少学业重

中国全国人大代表周燕芳建议“鼓励和保障在校硕士和博士生结婚生育”。不过受访博士和硕士生表示，影响结婚生育年龄的主要因素还是人生规划，与鼓励政策并不太大关系。

据时代周报报道，周燕芳说：“在校研究生和博士生人数不断提升，学业发展对婚育产生了挤压。而毕业后女性为抓住职业发展关键期，也进一步推迟了女性的生育年龄。”

周燕芳建议，在校女硕士和博士享受法定产假，博士在产假期间可正常领取补助，同时增加学制弹性，根据产假时长适当延长毕业期限。

据问卷网《2021中国单身硕博婚恋意向报告》，73.5%的单身硕博渴望婚姻，但自己不愿将就，18.9%的单身硕博结婚或谈恋爱的意愿不强，只有7.6%的单身硕博渴望婚姻，且愿意在必要时降低择偶要求。即便是渴望迈入婚姻的单身硕博，也未期待早结婚，多数人希望在30岁前成家。

中国国内某头部高校的硕士生李思颖已通过博士生考试、即将硕士毕业。她告诉记者，影响结婚生育年龄的主要因素还是人生规划，与鼓励政策并不太大关系。

李思颖说： “我们是文科硕士，毕业要求不高，平时不太忙，除非有升学意愿。但即便有准备结婚的时间，班里47人中多数还在谈恋爱，只有一个已结婚。就算有鼓励政策，我暂时也不考虑结婚。”

北京某高校新闻专业三年级在读博士高雯（化名）说，博士生学业压力大，她必须在就读期间发表一篇C类刊物论文、一篇普通刊物论文并提交一份硕士论文，才能顺利毕业，若结婚生子，时间安排是个不小挑战。

高雯说：“博士的圈子很小，不会像本科、硕士时那样参加很多社团活动，我们每天只聚焦自己的研究方向，只能接触到身边的人。收入也不高，每个月1500元补助和每年不足两万元奖学金只能满足自身生活。”

如选择结婚生子，将给高雯的生活带来一系列问题。包括寝室“上床下桌”结构不方便孕妇行动、家人难以照料，以及回家养胎违反全日制在校规定。

对不少博士生而言，在读期间未婚未育还不足以造成太大压力，毕业以后何时结婚生育，可能才是难题。