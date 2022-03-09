林郑将每日主持港疫情记者会 公院一半病床改收冠病患者

香港特首林郑月娥宣布，从今天起她将联同相关局长每天举行冠病疫情记者会，直至战胜疫情；香港伊利沙伯医院改为接收冠病患者的定点医院，公立医院一半的病床也将改为接收冠病患者，应对病床严重不足的问题。

综合香港01及星岛日报报道，林郑上午主持疫情记者会，宣布正式启动加强版疫情新闻发布工作，除了星期二因有行政会议外，即日起她将率相关局长每天举行记者会交代抗疫工作，但每天下午由香港卫生防护中心举行的记者会维持不变。

林郑说，第五波疫情以来，香港阳性检测个案已达50万宗。截至昨日，第五波疫情死亡人数达到2365人，大部分为年长者，年龄中位数超过80岁。

林郑在会上宣布，伊利沙伯医院改为接收冠病患者的定点医院，未来四天将转移院内的非冠病患者到其他医院，伊利沙伯医院从今日开始不再接收非冠病患者。

就应对医院病床严重不足的问题，林郑说，医管局会尽快将公立医院一半的病床，改为接收冠病患者，涉及9000张病床，希望得到私家医院的配合，可以接收一部分医管局的病人。

她还说，已向中央提出请求，派大陆医疗团队支援香港，提升现有的北大屿山医院及亚洲国际博览馆两个设施的处理重症能力，另外，争取中央援建的落马洲河套区应急医院，将由大陆医疗团队支援，争取在4月内分阶段投入服务。

林郑说，上述措施涉及提供超过16000张冠病患者病床，在吸纳中央专家意见后，目前现阶段工作重点应是减少死亡、重症及感染，通过快速扩大医院治疗能力，集中收治感染人士入院，集中资源救治病人，避免他们病情恶化成为重症，甚至死亡。

林郑回答记者提问时也说，现阶段已没有必要争拗“共存”抑或“清零”，强调港府绝不会用坊间所指的“躺平”态度处理疫情，也不会因感染个案已很多而不采取任何行动，会按中国国家主席习近平的“高指标”，确保市民生命安全及身体健康。

