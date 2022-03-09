林郑：增设长者隔离设施 全民检测非优先项

香港行政长官林郑月娥今天交代抗疫工作时说，将尽快设立更多长者隔离及暂托设施、长者及残疾人士院舍采取闭环管理，期望本月18日前完成所有院舍长者接种疫苗。被问到会否在3月内推行全民检测，林郑月娥说，不会因自己讲过一句话而忽视现实，强调要视乎疫情发展，目前非优先去做，须综合考虑。

根据《星岛日报》报道，林郑指出，将设立更多长者隔离或暂托社区设施供病情较轻长者入住，因他们仍需由医护监察，以防止病情反复。设施会由社署营运，已投入服务的包括亚博逾1000张病床，又指将逐步启用启德邮轮码头及七个室内体育馆，并指需要一定人手及医护才可投入服务，因此已要求私家医院协助。

在加强支援长者及残疾院舍方面，政府会为部分院舍提供闭环管理，为工作人员安排酒店及专车接送，并优先照顾目前仍未爆疫的院舍。当局亦会为院舍提供足够的防护物资，并争取在本月18日前完成为院舍院友打第一针。政府也会支援无病症或轻微病症的长者进行家居隔离，包括向他们派发更丰富的物资包，内含中成药及快速测试包等，并会有医护主动致电查询身体情况及远距离诊症，为家居隔离的长者提供专用医疗热线。

林郑还说，医管局已成功购入足够的口服抗冠病药物，其中一款目前正在使用，另一款则将于下周到港。她又呼吁市民齐心协力，配合政府的措施，并指相信可以打赢抗疫战。

谈到全民强制检测，林郑说这仍是规划内启动，但何时启动则要视乎疫情，以及何时能达致最好效果。她说，目前当局仍在做“细化”方案，以及筹备具体执行细节，包括人手、地点及物资等，当局会考虑推行时机，但由于行动规模大，要长时间做准备，目前非优先去做，须综合考虑。

林郑还说，全民强检期间要某程度上压缩人流，但指会保障必需城市运作、维持一定业务，包括金融业、电力供应、公共交通等，以及要执行防疫工作的人员。她表示，政府也会确保市民日常生活，外国类似行动中也容许某一时段市民可购买必需品，呼吁市民不须焦虑或惊慌。

她说，不会因自己讲过一句话而忽视现实，强调要视乎疫情发展，也不会说“一定不会”在3月举行全民检测。

林郑表示，香港疫情百倍增加，若坚持核酸检测的“金标准”及复检，或未能应付急速改变，抗疫措施需要适时调整，至于是否朝令夕改则是“见仁见智”。

林郑呼吁市民齐心协力，配合政府的措施，并称相信可以打赢抗疫战。