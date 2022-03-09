全球基金大幅减持 中国国债回报跌落榜首

全球基金大幅减持 中国国债回报跌落榜首最近几周，中国国债市场表现在全球的排名已经从顶部滑落至后半段，在乌克兰战争引发全球市场动荡之际，这削弱了其作为替代避险资产的地位。

据彭博社报道，根据彭博整理的数据，不考虑汇率因素，自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，中国国债回报率在彭博跟踪的46个主权市场中的排名已跌至第29位。而在今年1月，由于中美货币政策分道扬镳，中国国债被奉为避风港，其回报率1月份曾站上全球首位。

越来越多的迹象表明，投资者正在解除押注，跨国基金上个月净卖出350亿元人民币（75.61亿新元）的中国国债，创下减持纪录。太平洋投资管理公司(Pimco)把对中国主权债券的投资建议从增持下调至中性，因中美货币政策背道而驰削弱其收益率优势；联博警告，北京可能会通过发行更多债券来推动经济增长。

渣打银行中国宏观策略主管刘洁写道：“在全球避险交易中，中国的收益率未能追随美国国债走低。”中国今年强于预期的GDP目标“表明，信贷政策短期内可能会变得更加积极，”她写道，并表示10年期国债收益率到第三季度可能升至2.95％。

基准10年期国债收益率已较1月份触及的20个月低点2.83％上升15个基点，而同等期限美国国债的收益率徘徊在2022年初以来的最低水平。中国周六宣布2022年的经济增长目标为5.5％左右，处于许多经济学家预期的上沿，同时提出会增加财政支出以刺激经济。

与此同时，越来越多的投资者认为，鉴于中国央行已经下调了关键的贷款利率并提高了流动性，未来货币政策宽松的空间减小。随着中国转向政策宽松，投资者从去年10月起推动中国国债走高。中国央行周二表示将向中央财政上缴超过1万亿元人民币的结存利润，此举将有助于政府增加财政支出以刺激经济。

华夏基金在一份报告中表示，债券市场上的风险大于回报。报告称，该基金预计中国央行短期内不会降息或降准，并预计随着信贷供应增加，10年期收益率最高将升至3％。

根据彭博整理的数据，外国投资者上月自2021年3月以来首次净卖出中国国债。数据显示，国内基金、券商和商业银行在此期间也减持了中国债券。另外也有人猜测，可能有部分卖盘来自俄罗斯，因为美国和欧盟的制裁切断了俄罗斯央行获取其大量外汇储备的渠道。

摩根资产管理投资组合经理彭逸升说：“过去几年的总体趋势是中国债券表现优于世界其他地区。然而，面对近期地缘政治事件引发的市场波动，国际债券投资者已开始转向更为避险的立场，偏爱美国国债等发达市场债券。”

高盛集团周一下调了对中国国债的评估，因为如果基金无法出售俄罗斯的资产，只得通过出售其他新兴市场资产来弥补，那么中国国债可能会面临压力。根据彭博整理的交易所交易基金(ETF)资金流动数据，发展中市场投资者上周净增持中国债券170万美元。相比之下，他们增持了1,620万美元的印尼债券和1370万美元的菲律宾债券。

然而，华侨银行认为中国债券具有多元化价值。该行策略师张淑娴说：“在私人投资者方面，人民币利率和美元利率之间较低的相关性，可能会吸引那些希望对全球震荡减少曝险的人。”

