中国将去月球南极寻水 未来或建月球WiFi

对于未来探月工程，全国政协常委、中国探月工程总设计师吴伟仁周二（8日）介绍，中国将去月球南极寻找水，未来还可能建月球WiFi。

据中新社报道，中国探月工程四期经过多年论证，已于去年年底正式通过立项审批，进入全面实施阶段。其中，嫦娥六号将到月球的高价值地区进行采样返回，嫦娥七号将对月球极区进行科学探测，特别是对月球的水分布进行探测；嫦娥八号将与嫦娥七号协同工作，主要开展月球资源开发利用技术试验验证和长期科学探测，对地球进行大范围、全尺度、长周期观测，并为科研站后续的关键技术进行验证。

吴伟仁介绍，这三项任务将在2030年之前实施，主要目标是在月球南极进行着陆勘察与科考，建立月球科研站基本型，“目前来看，研制工作进展还比较顺利”。

关于“嫦娥六号”采样返回方案，吴伟仁透露说，嫦娥六号初步计划到月球极区进行采样返回。

从月球极区采样返回的难点在于着陆点的选择。吴伟仁说，相比中低纬度地区，月球南极地形崎岖，没有大片的平原，因此要找到合适的着陆点很难，对着陆精确度要求也更高。

谈及为何在月球南极着陆、建设国际月球科研站，吴伟仁表示，月球南极可能存在极昼和极夜现象，据初步估算，可能连续180多天都有光照，这对执行无人或有人探测任务是一大便利，因此最好是选择靠南的高地，减少阳光遮挡。

此外，前往月球南极还有一个目标是寻找水。吴伟仁说，月球南极有很深的月坑，是月球产生的那一瞬间形成的，约有10公里左右，如果当年有水的话，由于常年没有阳光照射，水不会挥发，很可能是以水冰的形式存在。

至于未来是否会开展载人登月，吴伟仁说，国际月球科研站目前计划长期是无人的，但是短期可以有人，未来不排除中国航天员或者外国宇航员降落在月球南极。

谈及国际月球科研站的理想型，吴伟仁认为，初步构想是除了指挥中心，还要有多个轨道器和巡视器分别在月球轨道和月球表面协调工作，同时还要建立月球通信系统，比如建设月球WiFi，保证指挥畅通。他也强调，这些工作的核心都是为了空间科学探索和月球资源的开发利用，要保证将科学研究放在首位。

关于国际月球科研站建设，吴伟仁说，将通过任务合作，形成国际月球科研站的指挥中心和科考基地。 2030年后中国还将实施几次任务，争取在2035年之前建成可以长期运行的国际月球科研站，“我们可以在月球上采用3D打印技术建房子，和平利用与开发月球资源等。”