蔡英文财产申报 存款年增280万新台币

台湾监察院最新廉政专刊公布台湾政要财产情况，总统蔡英文的存款额比上次申报时增加约280万元（新台币，下同，约13.5万新元）。

综合台湾ET today新闻云及中央社报道，台湾监察院今天（9日）公布新一期廉政专刊，内容包括蔡英文、副总统赖清德、行政院长苏贞昌、外交部长吴钊燮、国防部长邱国正、法务部长蔡清祥、交通部长王国材、文化部长李永得、卫福部长陈时中等人的财产申报。

蔡英文的财产申报日为去年11月1日，与2020年的申报资料相比，新增五笔位于台北市文山区、士林区、中山区及内湖区及两笔位于新北市板桥区的土地，新增一笔在台北市中山区的建物，均为继承得来。

存款方面，蔡英文有新台币5564万9898元，较上次申报增加约280万元。

有价证券部分，总价额为413万6370元，是持有中正企业股份有限公司的股票41万3637股，并以每个月9万元将土地出租给东道有限公司、投资东道有限公司110万元，与上次申报时相同。

蔡英文在备注栏中，注明委托律师在彰化银行设立“蔡英文委托双榜法律事务所受托信托财产专户”，由律师管理2020总统大选选票补助款，供支付竞选经费不足款、捐助“小英教育基金会”、公益捐赠及其他业务需要等使用，截至去年11月1日，帐户余额为1亿1102万9322元。

根据台湾中选会2020年1月17日的新闻稿，第15任总统、副总统选举当选人蔡英文、赖清德获得新台币2亿4510万余元的选举补助款。

另外，蔡英文还拥有《洋葱炒蛋到小英便当》及《英派：点亮台湾的这一哩路》两本书的著作权，价额无法估计，也与上次申报时相同。