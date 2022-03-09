中国政协经济委副主任：“杀富济贫”最后结局只能是共同贫穷

中国政协经济委员会副主任刘世锦就“共同富裕”相关话题强调，杀富不一定就能济贫，最终还只会导致共同贫穷。

根据中新社报道，刘世锦指出，中国改革开放40多年时间里，一部分人是先富起来的，但在富起来的过程中，确实也带动了经济增长。尽管在此过程中，群体收入差距有所扩大，但这种扩大在一定程度上也有利于生产力的提升，并“做大蛋糕”。

他强调，要解决共同富裕的问题，有两点关键：一是要重视要素环节的重要性，尤其人力资本；二是提升中低收入群体的比重，实现中等收入群体倍增。

至于如何实现这一目标，他指出，最重要的就是帮助那些低收入阶层，也即目前还低于中等收入群体标准之下的群体，提升自身人力资本，提升他们做大蛋糕的能力。同时，还要强调机会均等，为他们做大蛋糕创造条件。

“这部分人能力提升了，就能尽可能地增加他们就业的机会，让他们去做大蛋糕。同时，他们做蛋糕的能力增加了，最后分蛋糕的时候自然也就分得多。”刘世锦说。

刘世锦还表示，推动共同富裕，还需要对分配制度进行改革。除了初次分配和再分配之外，还有三次分配，即社会慈善公益力量。但他强调，三次分配要坚持自愿原则，不能搞“杀富济贫”。一方面，“杀富”会打击一部分通过自己创业致富起来的人群的积极性；另一方面，“杀富”，对于低收入阶层来讲，长期其实也富不起来，最后的结局只能是共同贫穷。

中国官方去年重点整治互联网和娱乐圈等高利润行业之际，提出“共同富裕”和“第三次分配”，腾讯、拼多多、阿里等中国互联网巨头随后分别豪掷数百亿元（人民币，100亿元人民币约21.26亿新元），积极响应“共同富裕”计划，社会也因此产生“杀富济贫”的讨论。

中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀随后明确，“共同富裕”不是“杀富济贫”，是要鼓励勤劳致富、创新致富，鼓励辛勤劳动、合法经营、敢于创业的致富带头人。