青岛交警妇女节发文盘点女司机危险驾驶习惯被指性别歧视

昨天（8日）是国际妇女节，山东青岛交警却在当天发布“盘点女司机的危险驾驶习惯”在网络引发争议，被网民质疑为性别歧视。青岛交警工作人员昨天下午回复媒体询问时称，该微博的原意并非性别歧视，而是提醒更多驾驶员遵章守纪明礼。

根据北京青年报报道，山东青岛交警通过官方微博发布的这则贴文写道：“随着汽车的普及，越来越多的女性驾驶员开始出现在各种道路上，然而少数女司机有一些开车的坏习惯，带来种种交通安全隐患。请对照下图纠正吧。”

在文字下方的九张动图中，交警分别提醒了胸前挂饰品、穿高跟鞋、车内放置毛绒玩具、披着长头发、座位离方向盘过近、垫坐垫开车、戴不适宜的手套、不喜欢看后视镜、带宠物开车九种行为。

该微博随后被网民炮轰。有网民认为，3月8日是女性节日，交警相关工作人员不仅没有送上正面祝福，反而发布了有针对性的文字。还有网民指出，以上行为并非女性驾驶员特有，不应该贴上“女司机”标签。而且，交通事故肇事者主要为男性，如果要提醒危险驾驶行为，不应针对女性驾驶员。

该条微博昨天下午已经无法显示。

青岛交警相关工作人员回应媒体询问时表示，该条微博发布的原意是提醒女性驾驶员摈弃交通陋习，安全文明出行。因为是个特殊日子，部分网民觉得有性别歧视，在特殊的时间节点可能造成了一些误解。“该条微博的内容此前在其他平台上发布过，当时没有引来争议。编辑这条微博的工作人员也没有性别歧视的意思，主要目的还是提醒更多驾驶员遵章守纪明礼，安全文明出行。”

