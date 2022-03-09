王传福接连卸杭州青岛子公司董事长 比亚迪：为简化流程

天眼查App显示，青岛市比亚迪汽车有限公司发生工商变更，法定代表人、董事长均由王传福变更为田春龙。这是比亚迪创始人王传福刚卸下杭州比亚迪子公司法人、董事长后的又一退职。

根据中新经纬报道，比亚迪方面表示，集团陆续将旗下子公司的法人和董事长变更为实际业务负责人，以简化行政流程，便于公司各项业务开展。除法人和董事长变更外，公司的经营、股权结构等均未发生变化，公司各项业务开展不受影响。

比亚迪方面还称，本次涉及变更的“杭州比亚迪汽车有限公司”是集团旗下众多子公司之一，集团母公司为比亚迪股份有限公司，作为A+H上市主体，其法人、董事长兼总裁依然是王传福先生，并无变化。

据《财经天下》周刊不完全统计，2020年4月起，王传福已经卸任了多家比亚迪子公司法人、董事长职务，包括上海比亚迪、宁波比亚迪、吉林市比亚迪实业、长沙比亚迪、西安比亚迪实业、汕头比亚迪实业、青海比亚迪锂电池、惠州比亚迪实业等公司。

公开资料显示，比亚迪成立于1995年2月，经过20多年的高速发展，已在全球设立30多个工业园，实现全球六大洲的战略布局。比亚迪业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域，是一家在香港和深圳上市的公司，营业额和总市值均超过千亿元（人民币，一千亿元人民币约215亿新元）。

今年3月3日，比亚迪发布2月份产销报告显示，今年2月，比亚迪新能源汽车销量突破8.8万辆，较去年同期的1.04万辆同比暴涨753%。1至2月，比亚迪新能源汽车累计销量达18.15万辆，同比增长494.28%。

