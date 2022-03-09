中国驻日大使：日本应在台湾问题上不逾矩不越线

中国驻日本大使孔铉佑前天（7日）发表纪念中日邦交正常化50周年的署名文章说，当前中日关系处在不进则退的关键路口，日本应在历史、台湾等重大原则问题上做到不逾矩、不越线，维护两国关系政治基础；也不要被渲染中日竞争对抗、鼓吹对华遏制的消极论调带偏方向。

根据中国驻日本大使馆网站消息，这篇发表在中国国际电视台（CGTN）《决策者》栏目、题为《纪念邦交正常化50周年，开创中日关系新前景》的文章回顾总结中日邦交正常化带来的历史启示，并就两国关系未来发展全面阐述中方政策主张。

文章说，今年是中日邦交正常化50周年，这是中日关系发展史上的重要里程碑。50年前，两国老一辈领导人以高超的战略智慧和非凡的政治勇气，作出邦交正常化的重大决断，彻底结束了中日战后对立隔绝，开启了和平友好合作的新篇章，也对地区乃至世界历史进程产生深远影响。

中日关系历经半个世纪风雨，两国各领域交流合作实现质的飞跃，双边贸易额创下3714亿美元历史新高，疫情前人员往来达到每年1200万人次，地方友城260余对。两国利益融合如此广泛而紧密，早已成为相互依存的发展共同体。双方要珍惜和维护中日关系来之不易的发展成就，也要从中汲取照亮未来的智慧。

文章指出，历史启示，政治体制、社会制度、意识形态差异不应成为国与国交往的障碍。50年前，两国老一辈领导人本着相互尊重、求同存异的精神，超越差异，在冷战环境下实现邦交正常化，树立了不同阵营国家和平共处、友好交往的典范。双方在1972年《中日联合声明》中明确写入，“中日两国尽管社会制度不同，应该而且可以建立和平友好关系。”50年后的今天，双方没有理由做不到这一点。

文章还说，历史启示，和平、友好、合作始终是双方必须牢牢把握的正确方向。中日两国在邦交正常化之初，就宣示“建立两国间持久的和平友好关系”。《中日和平友好条约》的签订，以法律形式明确了双方共谋和平友好的履约义务。双方还确立了中日战略互惠关系的定位，达成了“互为合作伙伴、互不构成威胁”等一系列重要共识。无论国际形势如何变化，双方坚持和平、友好、合作的大方向不应有丝毫动摇。

历史启示，中日四个政治文件及双方共识必须得到不折不扣履行。邦交正常化以来，双方达成四个政治文件，形成一系列重要共识，为处理历史、台湾等重大原则问题及钓鱼岛、涉海等敏感问题立下了规矩。这是两国政府之间做出的郑重承诺，也是确保中日关系行稳致远的根本保障，不容任何挑战。

文章指出，当前中日关系形势依然复杂严峻，新老问题交织凸显，处在不进则退的关键路口。双方要抓住邦交正常化50周年重要契机，维护好、巩固好、发展好两国关系，将构建契合新时代要求的中日关系的政治共识转化为现实，这是时代赋予双方的历史使命。

文章提出，首先要坚持相互尊重，妥处彼此差异。相互尊重是建立互信的前提基础，也是国与国交往的基本礼仪。双方要做到平等相待，互释善意诚意，包容彼此政治体制、社会制度、价值观等差异，尊重对方自主选择的发展道路，恪守互不干涉内政等国际关系基本准则，反对以价值观划线、煽动意识形态对立。

二是坚持重信守诺，管控矛盾分歧。中日作为邻国，难免存在一些问题和分歧，关键在于如何管控。中方始终坚决维护自身主权、安全、发展利益，同时愿与日方一道，按照中日四个政治文件原则及有关共识，有效管控矛盾分歧，防止干扰两国关系大局。日方应在历史、台湾等重大原则问题上信守承诺，切实做到不逾矩、不越线，维护两国关系政治基础。

三是坚持合作共赢，做大共同利益。中国进入新发展阶段，中国的高质量发展、高水平开放将为包括日本在内世界各国带来更多机遇。中日两国要高举合作共赢旗帜，积极推进各领域务实合作，提升合作质量水平，为两国关系注入正能量。我们希望日方在对华合作中展现更加自信、开放、包容姿态，不要被渲染中日竞争对抗、鼓吹对华遏制的消极论调带偏方向。

四是坚持友好传统，夯实民意根基。民间友好是中日关系的优良传统和宝贵财富。双方要广泛开展人文交流和民间、地方交往，推动两国民众增进相互理解，深化民心相通。中日关系的未来在年轻一代，双方要重点加强青少年交流，吸引更多年轻人关心中日关系，让中日友好事业薪火相传。

五是坚持多边主义，履行国际责任。当前冠病疫情延宕不绝，全球性挑战层出不穷，世界进入新一轮动荡变革期。中日两国都应践行真正的多边主义，从国际社会整体利益出发，保持战略自主，共同为维护地区以及世界的和平稳定、团结合作、发展繁荣发挥重要积极作用。

文章最后说，站在邦交正常化50周年的新起点，相信双方一定有足够的勇气和智慧，克服困难，把握机遇，开创新时代中日关系美好前景，将一个更加成熟稳定的中日关系带入下一个50年，这是对邦交正常化50周年最好的纪念。