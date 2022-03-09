部分银行认为中国难以达成GDP目标

中国几天前才宣布今年的经济增长目标，如今一些经济学家质疑其达成这项目标的能力，因为中国面临油价飙升、疫情蠢蠢欲动以及房地产开发商持续面临财务困境等挑战。

据彭博社报道，高盛的经济学家在一份报告中写道，中国今年经济将仅增长4.5%，比上周公布的GDP增长目标少了整整一个百分点。他们表示，北京将需要加快放宽政策，以防止增长进一步下滑，估计仅油价飙升就可能使GDP增长率降低0.5个百分点。

石油、天然气和其他大宗商品价格的突然上涨将推高已经居高不下的生产者价格通胀，通过挤压利润和减少投资资金给制造商带来新的压力。最重要的是，中国的冠病疫情正攀升至两年前武汉首次爆发以来未有的水平，这对消费构成了进一步的威胁。

中国官方数据周三显示，工业生产者出厂价格指数同比上升8.8%，这反映出在完全考虑到最近一次原油成本飙升之前，工厂的成本压力就已经上升。中国会希望，其能够继续购买俄罗斯能源及消费价格增长(保持在0.9%不变)低，都将有助于使其消费者和公司免受地缘政治紧张局势的影响。

NatWest Group Plc的首席中国经济学家刘培乾说：“2月份数据还没反映出近期大宗商品和能源价格的飙升，我们认为未来几个月PPI通胀将面临更大上行压力。核心通胀低迷的趋势表明内需复苏仍然疲软和不稳定。”

沪深300指数午后一度下跌4.6%，创下2020年7月以来的盘中最大跌幅。

中国国家主席习近平周二在与法国和德国领导人的通话中说，有关制裁对全球金融、能源、交通、供应链稳定都会造成冲击，拖累疫情下负重前行的世界经济，对各方都不利。

巴克莱也估计，全球能源冲击可能会使中国GDP增长率减少0.3到0.5个百分点。

