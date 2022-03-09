康希诺生物A股跌逾9% 盘中跌破发行价

康希诺生物A股今天午后一度跌超9%，盘中跌破2020年8月上市发行价209.71元（人民币，下同，约45.2新元），截至收盘，跌4.62%，报收213.5元。康希诺港股午后一度跌超6%，股价创两年来新低，截至发稿，跌超2.8%。

根据澎湃新闻报道，康希诺生物2009年成立于天津，2019年3月在香港联交所主板H股上市，被称为“港股疫苗第一股”。2020年8月登陆科创板，也是科创板开板以来第一只A+H的疫苗股。

康希诺生物因重组冠病病毒疫苗（5型腺病毒载体）（商品名称：克威莎）而为外界所知。2月20日，康希诺生物公告称，公司疫苗已获得中国附条件上市批准及境外多个国家的紧急使用授权。该产品获批用于序贯加强免疫接种后，若后续国家相关部门对其采购增加，将对上市公司的业绩产生一定的积极影响。

不过，此前瑞银发布研究报告称，维持康希诺生物“买入”评级，目标价从361港元下调40.2%至216港元，主要原因是其冠病疫苗业务的可见度较低。瑞银预计，康希诺生物市场份额将受到高疫苗接种率和新替代品供应的影响，包括辉瑞的Paxlovid等冠病口服药物。因此下调对康希诺生物冠病疫苗的预测，但仍对其针对脑膜炎、DTP和肺炎的创新疫苗的产品管道持乐观态度。

值得关注的是，今年以来，康希诺生物已经发布多次股份减持和回购公告。3月7日，康希诺生物发公告称，公司收到上海礼安和苏州礼泰出具的《减持计划期限届满暨减持结果告知函》，本次减持计划期限已届满，上海礼安和苏州礼泰在本次减持计划中合计减持6163383股，占公司总股本的2.49%。此次减持价格区间为每股253.03至311.38元，按照最高价格来计算，此次减持金额超19亿元。