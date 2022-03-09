俄乌局势加剧中国股市恐慌情绪 陆港股市下跌

俄乌局势前景不明影响市场风险情绪，中国股市盘中急跌，尽管主要股指当前收窄跌幅，当市场表现依然疲弱。

据彭博社报道，A股沪深300指数午后一度扩大跌幅至逾4.6%，收盘将跌幅收窄至不足1%，能源板块在分类指数中表现出色，上证综指也在盘中失守3,200点后重新站上该整数点位。港股主要股指亦收复部分失地，其中恒生科技指数将盘中超过3%的跌幅当前收窄至不足0.5%。

俄乌局势继续打击市场风险偏好，此前美英宣布禁止进口俄罗斯石油，而俄罗斯称将实施贸易反制，限制部分商品和原材料出口。局势影响下，石油、镍等大宗商品价格飙涨，引发全球通胀的担忧，加之全球经济因为新冠疫情而饱受打击，滞胀的忧虑也随之而来。

华鑫证券分析师严凯文说：“大宗商品全面暴涨，可能会导致全球生产的停滞，全球通胀预期下市场对中国央行的政策应对手段也有一些不确定性，后续要关注战争和谈判的进展，主要是油价能否得到控制。”

在恒生指数中，李宁盘中重挫逾12%领跌，此前挪威规模达到1.3万亿美元（1.77万亿新元）的主权财富基金以在新疆侵犯人权为由，将李宁剔除投资。香港交易所亦拖累恒指表现，此前中国据称支持科技公司赴美IPO，释放封冻告终讯号 。

股市疲弱下北向资金已连续第三日净卖出A股，今日净卖出逾109亿元人民币，为1月28日以来最大单日净卖出。上证综指六日连跌，为2020年3月以来最长；恒生指数本月跌幅已超过10%。