中国批美在乌克兰问题散布针对中国虚假信息

对于美国媒体刊发关于“中国事先知晓俄罗斯对乌克兰军事行动”的报道，中国外交部批评美国政府在乌克兰问题上散布针对中国的虚假信息，“用心险恶”。

据北京日报客户端消息，中国外交部发言人赵立坚今天（9日）在例行记者会上说，美国政府接二连三散布针对中国的虚假信息是企图转嫁矛盾，挑动对抗，借机渔利，可谓手段卑劣，用心险恶。

赵立坚说，乌克兰问题演变到今天，正是以美国为首的北约的所作所为，才一步步将俄乌矛盾推向了火山口。

他批评美国无视自身责任，反而指责中国有关乌克兰问题的立场，给同时打压中俄两国的图谋寻找操作空间，以达到维护霸权的目的，“美国政府越是费尽心机造谣污蔑，渲染操作，就越是让国际社会看清楚其信誉账户的累累赤字”。

《纽约时报》本月2日报道说，西方情报显示，俄军对乌克兰发动军事行动之前，中国对俄国入侵乌克兰的计划或意图有一定程度的了解。报道还引述美欧高官的话说，中国高层官员今年2月初促请俄罗斯高官，不要在北京冬奥会结束前攻打乌克兰。

中国官媒《环球时报》今天早前报道说，对于2月25日和3月2日《纽约时报》两次刊文引述“美国匿名高官”透露的消息，称中方“在俄罗斯对乌克兰军事行动前就已了解俄方计划和意图”“要求俄方在北京冬奥会结束前不要采取行动”，据多个消息源消息，文中所谓的“匿名高官”来自美国白宫国安会。