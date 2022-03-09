港媒：夏宝龙称一国两制50年后没必要变

香港媒体报道，中国全国政协副主席、国务院港澳办主任夏宝龙今天（9日）会晤港区政协委员时说，若“一国两制”方向行得正确，50年后也没有必要改变。

综合香港01网站及星岛日报网报道，夏宝龙今早在北京会见港区政协委员，参与会面的包括统战部、共青团等多个部委。

据参与会面的全国政协委员苏绍聪转述，夏宝龙在会上提到，在香港回归后，一国两制成功落实，人民生活有所改善，香港与大陆关系变近，若“一国两制”方向行得正确，50年后也没有必要改变。

苏绍聪还引述夏宝龙说，自香港回归以来，中央所有措施都是为香港好，中央对港实施“全面管治权”不代表会干预香港管治，会尊重香港的高度自治；但当香港局势不稳时，中央就会向特首作出指示，希望港府执行，但会尊重香港不同的制度。

其中夏宝龙提及两个例子，包括2019年暴乱事件后中央为香港订立《香港国安法》，但具体执行交由香港警察主要负责；抗疫期间中央会提供实际援助，但大陆专家来港后不代替香港政府操作，只提出指导性的意见，具体如何整合资源、落实抗疫政策，还是特区政府的主体责任。

夏宝龙还说，对于香港的第五波疫情，即使香港面对种种困难，中央都没有怪罪香港，并强调全国人民都支持香港，香港不需担心，并希望香港市民配合特区政府的工作。

另有与会者引述夏宝龙说，中央援建香港方舱医院、调拨医疗资源等，对香港的关怀不是讲空话。

香港“50年不变”是已故中国领导人邓小平在1984年提出的方针，具体说法是“一国两制、高度自治、港人治港、现有的资本主义生活方式50年不变”。

邓小平这项承诺已写入《中英联合声明》和香港基本法第五条，从香港1997年7月1日回归算起，2047年是“50年不变”的最后期限。