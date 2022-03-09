中纪委：斩断权力与资本勾连纽带

中共中央纪委国家监委今天（3月9日）刊发署名文章强调，坚决斩断权力和资本勾连纽带，坚决破除权钱交易的“关系网”，全力扫清阻碍振兴发展的腐败毒瘤。

中央纪委国家监委在网站刊发的文章引述中共总书记习近平在参加13届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时强调，要始终保持反腐败永远在路上的清醒和坚定，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，坚决割除毒瘤、清除毒源、肃清流毒。

文章引述全国人大代表，辽宁省纪委书记、监委主任刘奇凡说，要紧绷讲政治这根弦，线索研判首先从政治视角去分析把握，查办案件首先从政治纪律和政治规矩查起，靶向聚焦发力，重点打好金融、政法、国资国企领域反腐攻坚战，坚决斩断权力和资本勾连纽带，坚决破除权钱交易的“关系网”，全力扫清阻碍振兴发展的腐败毒瘤。

文章指出，过去一年，广西壮族自治区纪检监察机关立案18624件，处分17969人，移送检察机关454人。其中自治区纪委监委立案78件，增长28.3%，严肃查处一批职务职级高、涉案金额多、社会影响大的典型腐败案件。

全国人大代表，广西壮族自治区纪委书记、监委主任房灵敏说，要深刻认识反腐败斗争“四个任重道远”阶段性特征，坚持从战略上看、从战略上抓，坚决查处基础设施建设、公共资源交易等方面腐败问题，查处资本无序扩张、平台垄断背后的腐败行为，持续推进工程建设、金融、粮食购销等领域腐败治理。

文章指出，当前，腐败和反腐败较量还在激烈进行，并呈现出一些新的阶段性特征。“其中一个突出特点是资本和权力结盟，通过合法的交易行为掩盖非法的交易本质，更具隐蔽性；聚敛非法财富金额巨大，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，更具危害性。”

全国人大代表，江苏省纪委书记、监委主任王常松说，一方面要强化纪检监察机关与监管部门的协作配合，多方联动提升监督办案效能，更加精准查处腐败案件；另一方面要坚持以案促改，建立全过程风险管控机制，推动健全源头预防重点领域腐败问题的体制机制。

“要深入研究当前腐败的方式、特征和表现，提高及时发现和应对新问题新动向的能力。”全国人大代表，山西省纪委书记、监委主任王拥军表示，对搞政治团伙、小圈子、利益集团的干部毫不手软，对资本泛滥和权力贪婪勾结的腐败问题坚决铲除，对隐蔽性强、查处难度大的新型腐败行为精准“排雷”，对政策支持力度大、投资密集、资源集中的重点领域和关键环节重点关注。“坚持‘三不’一体推进的方针方略，一体统筹主体责任与监督责任、协助职责，一体构建监督体系与治理体系，一体贯通正风肃纪反腐与深化改革、完善制度、优化治理、促进发展，不断取得更多制度性成果和更大治理成效。”王拥军说。

文章最后还提到腐败手段升级变异，反腐败策略招数也要推陈出新。文章引述刘奇凡表示，要主动适应数字化时代形势任务要求，强化大数据意识、增长大数据知识、形成大数据共识，完善数据汇集机制，加快建成智慧案管、智慧审理、廉政档案系统，增强审查调查工作的穿透力和震慑力。