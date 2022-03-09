下午察：许家印缺席全国政协会议是政治性死亡？

对境内外媒体来说，近年的中国两会（全国人大和全国政协年会）已经很少花絮可写，10年前的两会，却是另一番光景。

2012年3月3日，全国政协会议开幕，中国地产业巨头恒大老板许家印迟到，被记者围堵，他笑容满面一路小跑，腰上的金色爱马仕皮带格外亮眼，“皮带哥”成为那年两会的主要花絮话题。

人们今天谈及许家印，或已忘记系在他腰上的爱马仕，而更关注缠绕恒大的3000亿美元（4084亿新元）债务。许家印近年在两会上低调不少，今年压根没出现。

综合彭博社与香港媒体的报道，许家印向全国政协提出请假申请，全程不出席政协会议，原因是“公司在全力化解经营危机”。

但也有消息人士说，真正的原因是，许家印被告知不要参加。微博上的网民说得直截了当：“许家印被踢出群聊！”

网上流传的两会文件显示，许家印的头衔是“十三届全国政协常委、恒大集团董事局主席兼党委书记”。中国知名网络时评人司马南在前天上传的短视频中说，许家印可不是个普通的政协委员，他是政协常委，他头衔很多，但所有加起来都不比全国政协常委更耀眼，但政协常委竟然不出席两会，怪不怪？

网上流传的文件显示，许家印在两会期间全程请假。（互联网）

许家印不出席两会的表面理由是要解决公司经营危机，司马南则说，去年恒大爆雷后，许家印就开始低调起来。据他观察，许家印玩高杠杆，给银行、地方政府、地方监管等带来不少麻烦，所以广东地方政府要“打他屁股”。

被踢出中共精英层的群聊？

公开资料显示，今年64岁的许家印加入中国共产党30多年，于2008年当选全国政协委员，五年任期届满后，还接着连任两次。

许家印从2013年以来就是全国政协常委，此前都曾积极参与全国政协会议，包括在有关经济改革和扶贫的新闻发布会上发表讲话。

许家印去年在参加两会小组讨论时说，民营企业应投身乡村振兴，实现先富帮后富，助力实现共同富裕。他前年谈的是做好疫情防控下可大胆复工复产。可以说，这些都是与当年政策主旋律合拍的内容。

2021年3月7日，许家印在参加全国两会小组讨论时发言。（新华社）

不过，许家印去年中旬以后就较少公开露面发言，少数流出来的讲话内容也都与恒大危机有关。

从2021年6月起，恒大现金周转出了问题，厂商付款拖延、股价下跌、债务违约等现象频频发生，造成股债跌跌不休。据统计，恒大欠供应商、债权人和投资者总共约3000亿美元。

去年，恒大未能支付两笔美元债券的8250万美元利息，随后被惠誉在同年12月9日评级定为“限制性违约”（Restricted Default）。同年12月17日，信用评级机构标普全球正式宣布中国恒大集团“选择性违约”。

恒大无力偿还巨额债务，路透社曾引知情人士称，官方要求许家印动用部分个人财富给债券持有人支付款项。《第一财经》去年11月16日报道称，从2021年7月1日至11月中旬，许家印已透过变卖个人资产或质押股权等方式筹集资金，累计已向集团注入超过70亿元人民币（15.08亿新元）的现金。

但这对恒大签下的巨额债务来说，只是杯水车薪。到了去年12月3日，恒大在香港联交所发布了无法履行担保责任的公告，广东省政府当晚立即约谈了许家印。

恒大集团陷入债务危机，无力偿还3000亿美元巨额债务。（法新社）

高大上的朋友圈无人援助

随着许家印的财务危机越来越严峻，他在商界的大佬朋友们都不愿伸出援手。

微信公众号“华商韬略”的分析文章称，许家印以往每到关键时刻，总是能遇到各种“朋友”帮他脱困，但这次的债务危机，他的朋友们却集体沉默了。“这一次似乎大家都达成了共识——不要再去拯救许家印，以及他的恒大制造的无底洞……人们像躲避瘟神一样远离许家印。”

文章列举了许家印此前多次受朋友帮助渡过难关的案例。譬如，在2008年，恒大也面临债务危机，许家印就获得了香港富豪、新世界董事会主席郑裕彤注入的5亿美元，上演了一次神奇翻盘。文章认为，许家印的创业史，“几乎就是一部不断遇上朋友并获得助益的历史。”

分析认为，许家印这回之所以没有得到朋友圈援助，主要还是因为恒大高杠杆扩张的做法与政策相悖。许家印的打法是通过吹出一个个泡泡，经资本市场变现后报答投资者和支持他的朋友们，但是在官方“三条红线”和“房住不炒”的高压政策下，这个模式不再奏效。

文章说，许家印失去了政策敏感性，最致命的就是错判了“房住不炒”，不但没有收缩自保，反而继续加杠杆，把赌性坚强发挥到了极致。“他的朋友们都看出了这一点，所以没法再跟着他一起去跳这支毁灭之舞。”

一种政治性死亡？

虽然眼下的燃眉之急是缺钱还债，许家印与恒大目前所陷入的困境，并不是纯粹靠钱就能解决的。

除了违背官方针对楼市的政策，恒大危机也引起社会稳定问题。恒大旗下的理财产品恒大财富去年9月爆雷，数以百计的投资者包围恒大在广东深圳的总部大楼，就是一种预告。

许家印与恒大目前所陷入的困境，并不是纯粹靠钱就能解决的。（法新社）

彭博社的分析认为，许家印去年7月现身中共百年庆祝大会现场，当时被投资者解读为他仍获得北京的支持。随着恒大债务危机升级，知情人士透露，许家印并没有出席在去年11月召开的全国政协常委会议。

报道认为，许家印这次缺席全国政协会议，似乎进一步显示，他在中共党内精英心中的地位已经下降。

从加入中共，到成为全国政协委员、全国政协常委，许家印一路走来，其实反映了中国民营企业家这些年的一种政治历程。

他是本届全国政协常委中唯一的中共党员民营企业家，官方当时还强调严格人选把关，尤其是严把政治关、廉洁关、形象关，最终产生的政协常委都是代表性强、影响力大、在各自领域做出突出成绩的标杆人物。

但随着官方重调经济结构、加强行业监管、打击新三座大山等，许家印大手笔借钱盖房的商业模式再也玩不下了。中国网民调侃得到位：“钱必须国家印，不能许家印。”

中国互联网近年流行“社会性死亡”之说，许家印这位全国政协常委如果真的是被拒于全国政协会议门外，已不仅仅是“社会性死亡”，恐怕更像“政治性死亡”——在政治生活与话语中，不仅缺席，也失声。这大概是他的商界“朋友”不愿（或不敢）援助解围的原因之一。