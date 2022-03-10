香港部分私立医院研究改装病房接收冠病确诊者

消息指，香港部分私立医院已开始研究改装病房，以接收冠病确诊者。

据香港01报道，多家医院已表明意向，愿伸援手协助营运暂托中心护理服务，包括港怡医院、圣保禄医院及养和医院。

据了解，私院代表昨（9日）与林郑月娥、食卫局局长陈肇始及医管局行政总裁高拔陞开会后，已有大致定案。经磋商后，港府及私院均同意主要循接收医管局转介的非冠病病人为主，另私院门诊也会尽力协助为轻症确诊患者诊症，尽力协助政府营运暂托中心，安排医护驻场。

知情人士称，过去一年的疫情期间，公私营协作计划已有先例，可行接收医管局转介的病人范围包括肿瘤手术、内窥镜、电疗、化疗等类别，由于已有相关运作经验，曾经参与其中的医院均可随时接收病人，但尚待医管局进一步指示及落实。

港府另提出，私院可考虑改装病房，以接收住院病人，港府也会提供专业承办商协作。据悉，数家私立医院正研究临时改装，将一般病房变为隔离病房，帮助接收确诊者。

知情人士称，较大营运规模的私院比较有条件改装病房。除港怡医院外，圣保禄医院也已表明意向，愿意承包暂托中心提供护理服务；养和医院也已积极展开招募退休医护，助力社署营运暂托中心，纾缓公院压力。

香港第五波疫情未见缓和迹象，昨天新增2万5991起经核酸检测的确诊个案以及3万2766起快测阳性呈报个案。行政长官林郑月娥昨天宣布，再推出多项措施以减少死亡及重症个案。