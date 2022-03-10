美吁中国让巴切莱特不受阻碍访疆以调查维族人事件

美国昨天（9日）呼吁中国确保联合国人权事务高级专员巴切莱特能在不受到阻碍和不受到监督的情况下，到访新疆所有地区，以便调查与维吾尔族人有关的事件。

据路透社报道，美国驻联合国日内瓦大使克罗克（Sheba Crocker）认为，巴切莱特（Michele Bachelet）必须能够在新疆与不同团体和维吾尔族人私下会面，并能够前往被指发生暴行（atrocities）和强迫劳动等侵害事件的地点。克罗克也敦促巴切莱特立即发布涉疆报告。

巴切莱特前天在联合国人权理事会上宣布，她与中国达成协议，预计5月访华，也将前往新疆，但并没有提到上述涉疆报告。这将是联合国人权事务高级专员自2005年以来首次访华。

中国一再否认新疆存在强迫劳动。中国外交部昨天回应时说，中国欢迎巴切莱特5月访华并参访新疆，双方正在就具体安排进行协商，中国将为访问提供便利，并强调访问的目的是促进双方交流与合作，中国一贯反对个别国家利用此事进行政治操弄。

中国常驻联合国日内瓦办事处代表陈旭也说，中国将与高专办共同做好与巴切莱特访问新疆有关的筹备工作，并强调中国公民的言论自由依法得到充分保障，中国是法治国家，言论自由不能成为任何人凌驾于法律之上的借口。