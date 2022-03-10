梁万年：香港在第五波疫情后期全民检测较合适

南下抵港视察的中国国家卫生健康委冠病疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年昨天（9日）指出，初步判断香港疫情似乎正在进入或逼近高峰平台期，而且在第五波疫情后期或下降期进行全民强制核酸检测会是比较合适的时间。

综合香港01和now新闻报道，也是中央援港防控专家组组长的梁万年在接受媒体访问时说，香港的新确诊及死亡数字，过去连续几天都处于相对稳定的水平，在参考港大推算的市民感染研究及每日核酸检测数据后，初步判断香港疫情似乎正在进入或逼近高峰平台期。梁万年认为，这是比较好的信息，但平台期维持多久，则要看防控措施成效，若能更进一步快速到位，平台期有望很快调头往下，继而进入下降期。

在全民强检方面，梁万年指出，香港此次第五波疫情已不是处在早期，若在疫情的后期或下降期才做全民强制病毒核酸检测，会是较合适的时机。

他以武汉为例解释：“武汉疫情得到基本控制以后，也在全市开展核酸检测，那是在后期，后期的检测主要是依据你检测出来的感染者，包括密切接触者，你如何隔离，要保护他的设施，要有相关医护人员或服务人员给有效管理和服务等，所以现阶段的全民检测是不是有效时机，我想我刚才已经说了。”

梁万年也说，根据中国大陆的经验，全民检测的维持时段愈短愈好，拖得愈长就有愈多变数。