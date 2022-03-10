中国官媒：央行上缴利润并不等同于降准

对于中国央行将向中央财政上缴逾万亿元利润一事，官媒《上海证券报》发表评论文章称，上缴利润并不等同于降准。

文章写道，有观点认为，此举相当于全面降准了0.5个百分点。但从行为性质、资金属性、作用途径和对央行资产负债表的影响等多个角度来看，上述观点有必要被质疑。

文章指出，由央行上缴的1万亿元人民币（约2152亿新元）收入转为财政支出，使得积极的财政政策力度明显加大，对宏观经济必然会产生扩张效应。但这种效应是积极财政政策的扩张效应，而非宽松货币政策的扩张效应。不能因为这1万亿元是央行上缴的，就说它具有降准的效应。

文章写道，存款准备金率调整的直接作用对象为存款类金融机构，目的是调节市场流动性；而央行上缴利润将通过公共预算支出，目的是稳就业保民生。

文章认为，财政资金投入的规模越大，需要信贷和社融等流动性投放就越多。只有这样，积极的财政政策才不会被打折扣，才能实现货币政策支持和配合财政政策的要求。今年降准仍是支持财政发力最直接有效的货币政策工具，未来仍具有一定的操作空间。

中国央行周二（3月8日）宣布，按照中央经济工作会议精神和政府工作报告的部署，为增强可用财力，今年依法向中央财政上缴结存利润，总额超过1万亿元人民币，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生。

路透社引述分析人士认为，俄乌局势下全球市场动荡不安，国内疫情反复，中国央行宽信用另辟蹊径，按月上缴利润再投放可直达实体，效果优于降准又避免了流动性冲击，可谓“一石二鸟”。