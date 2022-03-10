中国大陆本土无症状感染者持续高位增长

中国大陆昨天（9日）新增本土冠病确诊病例402例，本土无症状感染者持续高位增长，新增435例。

据中国国家卫健委网站消息，昨天报告新增确诊病例528例，其中境外输入病例126例，本土病例402例。

本土病例中以吉林165例为最多，其次为山东和甘肃各66例，陕西21例，天津19例，广东17例，江苏13例，河北10例，北京、辽宁、上海各四例，内蒙古、浙江、云南各三例，山西、河南各两例。

昨天中国大陆还报告新增无症状感染者586例，其中境外输入151例，本土435例。

本土无症状感染者中，吉林占179例，其次为山东112例，上海76例，其他本土无症状感染者分布在云南、甘肃、黑龙江、河北、江苏、广东、天津、辽宁、安徽、河南、北京、广西、青海等地。

病例集中的吉林省昨天在疫情防控新闻发布会上称，吉林市传染病医院和吉林医药学院附属医院两家定点医院，设置床位552张，目前高效运转收治患者；同时设立三个方舱医院。

在北京参加全国两会的吉林省委书记景俊海，3月2日至9日每天以视频形式主持召开疫情防控领导小组会议，调度部署疫情防控。

景俊海强调，吉林全省要聚焦应检尽检、应隔尽隔、应治尽治、应管尽管要求，打赢长春保卫战、吉林歼灭战、各地阻击战。

另外，香港昨天新增2万5991起经核酸检测的确诊个案，台湾新增77起确诊病例。