中国贝壳找房去年净利润下滑近六成

中国房产中介巨头--贝壳找房周三美股盘后发布业绩报告，2021年第四季度实现营收178亿元人民币（约38亿新元），同比减少21.5%；调整后净盈利4200万元，上年同期为净盈利20亿元。

据路透社报道，年报显示，2021年财年，贝壳找房实现营收808亿元，同比增加14.6%；调整后净盈利22.9亿元，较上年同期的57.2亿元下滑近六成。

年报并显示，贝壳找房第四季总交易额（GTV）为7,324亿元，同比减少34.6%%。其中存量房的总交易额3546亿元，同比减少39.4%；新房总交易额3568亿元，同比减少24.0%。

主要业务来看，贝壳找房第四季存量房交易服务收入60亿元，同比减少34.8%；新房交易服务收入113亿元，同比减少12.2%；新兴及其他业务收入5亿元，同比下降21.4%。

截至去年末，贝壳找房的活跃门店数量为4万5339家，同比增4.4%。

贝壳找房美股周三收涨7.8%，该股过去一年已累跌约七成。

在去年遭美国沽空机构浑水（Muddy Waters）做空后，贝壳找房于今年1月发布公告，称内部对混水做空报告的调查已实质性完成。审计委员会得出结论，浑水报告中的相关指控没有事实依据。