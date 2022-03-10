中国国防部：炒作隐形军费是天方夜谭

中国国防部新闻发言人吴谦说，中国增加国防费，既是应对复杂安全挑战的需要，也是履行大国责任的需要；有些外部势力炒作所谓中国“隐形军费”，是毫无根据的天方夜谭。

中国今年军费增速三年来首次突破7%，达到7.1%。据新华社报道，身兼十三届全国人大五次会议解放军和武警部队代表团新闻发言人的吴谦昨天（9日）答记者问时说，中国政府坚持国防建设与经济建设协调发展方针，根据国防需求和国民经济发展水平，合理确定国防支出规模。

吴谦介绍，2022年增加的国防费主要用于：按照军队建设“十四五”规划安排，保障规划任务推进落实，加快武器装备现代化建设；实施新时代人才强军战略，推动军事人员能力素质、结构布局、开发管理全面转型升级；深化国防和军队改革，保障军事政策制度等重大改革；持续改善部队工作、训练和生活保障条件，提高官兵生活福利待遇。

吴谦说，中国政府按照国防法、预算法等法律法规要求，每年的国防支出预算都纳入政府预算草案，由人民代表大会审查和批准，依法管理和使用，并对外公布国防支出预算总额。中国积极参加联合国军费透明制度，从2008年起每年向联合国提交上一财政年度军事开支报告。

吴谦强调，与美国等军事大国相比，中国国防费仍处于较低水平。中国的国防支出不论是占国内生产总值（GDP）的比重、占国家财政支出的比重，还是国民人均国防费、军人人均国防费等都是比较低的。

中国财政部本月5日在全国人大会议上发布的政府预算草案报告披露，中国今年的军费预算为1.4505万亿元（人民币，下同，约3122.93亿新元），同比增长7.1%，增幅比去年上调0.3个百分点。

中国总理李克强同日在全国人大会议开幕式上发表政府工作报告时，强调要全面深化练兵备战，坚定灵活开展军事斗争，捍卫国家主权、安全、发展利益。

对于中国在下调经济目标的情况下军费增速不降反升，新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院国防与战略研究所研究员许瑞麟此前接受《联合早报》采访时指出，中国乘着这两年良好的经济发展势头，不愿放慢解放军现代化建设的节奏。若下来中国经济进一步转弱，中国将更难重拾军队建设的节奏。