林郑承认港府在信息发布上做得不太好

香港特首林郑月娥说，抗击疫情仍是特区政府的头等大事，不过她承认港府在信息发布上做得不太好，需要完善这方面能力为社会提供准确权威的信息。

林郑月娥昨天（9日）接受新华社采访时，谈及如何更好落实特区政府抗疫主体责任，科学精准实现防控目标，并分析疫情形势和介绍抗疫政策。

她形容，抗击疫情是香港头等大事和压倒一切的任务，要调动所有政府部门和公务员，在前线支援病患或在社区隔离设施服务。

林郑也承认，政府在信息发布方面做得不太好。她强调，在抗疫战里，更透明地、定期为社会带来准确权威的信息非常重要，故宣布启动加强版新闻发布工作，每天联同相关局长交代工作进展，澄清谣传及误会。

她指出，当前香港疫情防控的重点是“最大限度降低感染，最大限度降低重症，最大限度降低死亡”。港府已吸纳大陆专家意见，当感染程度已经比较广泛时，应该更集中把有限的资源用到一些更需要的地方，确保香港市民特别是长者的生命安全和身体健康。

针对全民强制检测，她表示希望在疫情较平稳向下时进行，一次不够就做两次，两次不够就做三次。但对具体执行的时机，她认为还要做综合考虑，并听取专家意见。

林郑还对中央援建社区隔离设施表示感谢，并称这大大提升隔离能力。她指，方舱医院并非空间较大的医院模式，而是个别的小单位，1300个单位内各有三张床，而目前的分配方式是，若患者来自同一家庭，便会获分到同一单位。对于方舱医院治疗和生活条件的疑问，她解释，方舱医院仅为临时隔离设施，现在平均隔离时间约五天，希望市民能在短时间内配合。